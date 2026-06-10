L’entorn del monestir de Montserrat es transforma en un gran amfiteatre per rebre Lleó XIV
Al tram final de l’accés a l’abadia s’ha instal·lat una llarguíssima filera de tanques, com si fos un final d’etapa ciclista, per al seguiment de l’arribada del Papa fins a l’abadia
Cinc pantalles gegants, centenars de cadires col·locades, les places de Santa Maria reconvertides en un gran amfiteatre, una llarguíssima filera de tanques disposades de l’últim mig quilòmetre d’accés al monestir i blocs de lavabos instal·lats en diferents punts de la zona del monestir.
És la transformació de Montserrat per a un dia històric, i el que aquest dimecres 10 de juny es trobaran els milers (uns 8.000) de pelegrins que podran pujar al santuari per seguir a peu de plaça l’arribada, la visita i els actes que hi farà el Papa Lleó XIV. La que oferia aquest dimarts previ era una imatge peculiar de Montserrat. Capaç de fer conviure la normalitat d’un dia de juny que és un període molt concorregut de visitants, que seguien fent els recorreguts habituals amb aparent normalitat, amb tot el tràfec dels preparatius i dispositius perquè aquest dimecres sigui un dels escenaris de l’agenda del Papa a Catalunya, i els fidels que han fet reserva puguin assistir-hi, veure’l en algun moment el més a prop possible, i seguir des de més distància la litúrgia en la qual prendrà part.
Sortint de l’estació del cremallera, el primer que sobta és veure la llarga filera de tanques que aquest dimarts encara s’hi estava col·locant, talment com si fos el dispositiu de l’arribada del final d’etapa d’una volta ciclista.
Aquesta instal·lació va des del Mirador dels Apòstols (on hi ha el restaurant), passant per tota la passarel·la i zona dels matonaires, seguint per davant de l’estació del cremallera fins a la plaça de l’Abat Oliba, i igualment tota la pujada des del portal fins a passar per davant del museu i arribar a les places per acabar a les arcades de la façana.
En principi, aquest serà el recorregut que haurà de fer el Papa, ja amb públic pròxim, una part amb un petit ‘papamòbil’ i la resta a peu. En aquest recorregut també recorden l’esdeveniment les nombroses banderoles de benvinguda instal·lades als fanals amb la imatge de Lleó XIV i una gran pancarta en una tanca entre les matonaires i la zona de les botigues amb el lema de la visita papal: ‘Alça la mirada’.
El pelegrí que aquest dimecres pugui assistir a l’acte, es trobarà quan arribi a Montserrat, tant si ho fa amb el cremallera com amb l’aeri, un primer espai preparat per a l’esdeveniment a la plaça de la Creu (la de davant de l’estació). Tocant a la barana que queda per damunt de la via del cremallera s’hi ha disposat la primera de les pantalles gegants, ja que aquest és el punt més allunyat per seguir les evolucions del pontífex durant el seu pas pel monestir.
La resta de pantalles s’han instal·lat, tres davant de la façana del monestir (en els espais entre arcades) i una cinquena a la part del parc que hi ha davant de l’hotel Abat Cisneros. Pantalles amb una potent megafonia per no perdre cap de les intervencions previstes per a aquesta jornada, ja que cal recordar que, sobretot, l’assistència dels fidels en aquests espais els permetrà participar de la pregària conjunta del Rosari, que presidirà Lleó XIV.
A la plaça de la Creu els assistents estaran dempeus, mentre que a les places de davant de la façana del monestir és on aquest dimarts ja es disposaven centenars de cadires plegables per transformar-les en aquest gran amfiteatre efímer.
Una disposició, però, que ja té un precedent i, per tant, una experiència molt recent i positiva, la de la celebració de la diada de la Mare de Déu del mil·lenari (el 23 d’abril del 2025). En aquell cas, però, les places van ser també escenari de la celebració d’una missa a l’exterior, que va tenir com a element diferencial la sortida extraordinària de la imatge de la Moreneta. En aquesta ocasió, però, el dispositiu escènic ha de conviure, a més, amb un extens i estret dispositiu de seguretat.
La visita comportarà importants restriccions de mobilitat. Al llarg d’aquest dimecres l'accés per carretera quedarà limitat exclusivament als vehicles autoritzats, mentre que els visitants només podran arribar al santuari amb l'aeri o el cremallera. En tots dos casos, és obligatori haver fet ja una reserva prèvia per poder utilitzar el servei.
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