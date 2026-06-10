L’Escolania es converteix en la veu litúrgica de tot el pas de Lleó XIV per Catalunya
A més del cant de la Salve i el Virolai d’aquest migdia a l’abadia, el cor de veus blanques també acompanyarà la pregària d’aquesta tarda a la Sagrada Família i va ser a la vetlla d’ahir a Montjuïc
Un dels diversos punts àlgids que ha tingut la presència de Lleó XIV aquest migdia a Montserrat ha estat el cant de la Salve i el Virolai per part de l’Escolania, per la simbologia i popularitat que concentren aquests dos himnes litúrgics. Un dels fets més rellevants, però, és que el protagonisme de l’Escolania de Montserrat en aquesta intensa visita d’un dia i mig del Papa a Catalunya va molt més enllà de la que és la seva tradicional intervenció en el dia a dia de l’abadia. De fet, el seu cant es converteix en el fil musical de l'acollida de tota la comunitat al pontífex.
El cor de veus blanques és durant aquesta visita apostòlica de Lleó XIV a Catalunya la veu litúrgica de les pregàries participant en els tres principals actes. Es veurà aquesta tarda quan també serà present a les pregàries del gran acte de benedicció de la torre de Jesucrist del temple de la Sagrada Família de Barcelona. Una presència que s’afegirà a aquest protagonisme que han tingut ja al migdia a l’abadia de Montserrat, i en la seva participació també, ahir dimarts, en la vetlla multitudinària que va tenir lloc a l’estadi Lluís Companys, a Montjuïc.
Així, l’Escolania assumeix un protagonisme central i emotiu com a expressió artística i de fe viva. Les seves veus blanques són les encarregades de posar la veu litúrgica als moments de màxima solemnitat del programa.
L’Escolania de Montserrat és un cor litúrgic de veus blanques al servei del Santuari de la Mare de Déu. Al mateix temps és un centre d’ensenyament i de formació humana i cristiana per als nois que la integren. Fa viva la tradició d’una escola benedictina amb més de 700 anys d’història, una de les institucions del seu gènere més antigues d’Europa. Actualment, l’Escolania està totalment adaptada als serveis i l’ensenyament de qualsevol escola, amb l’afegit que esdevé un centre d’excel·lència pel que fa a l’ensenyament musical, oferint cursos que van de 4t de primària a 2n d’ESO.
La finalitat de l’Escolania des de la seva creació és la participació diària en la pregària i els oficis litúrgics del Santuari, transmetent als pelegrins d'arreu del món un missatge evangèlic a través del llenguatge universal de la música.
Cada dia de diumenge a divendres, l’Escolania de Montserrat participa en la pregària del migdia amb el cant de la Salve i el Virolai, i es convida a cantar tots els pelegrins del santuari. La Salve és una de les oracions més populars i antigues adreçades a Maria i, en el cas de l’abadia, es dedica a la imatge de la Mare de Déu de Montserrat. És una oració a la qual molts compositors de l’escola montserratina han dedicat una obra pròpia fent que, avui dia, l’Escolania de Montserrat en tingui centenars entre el seu repertori. Aquest fet permet que, cada dia, a la basílica es pugui escoltar una Salve diferent d’entre les que cada temporada escull l’Escolania per poder treballar. Per a aquesta diada històrica de la visita del Papa s’ha escollit la Salve Regina a 8 veus amb ecos, del P. Joan Cerarols (1618-1680).
El cant de la Salve sempre ve seguit del Virolai, al qual l’Escolania de Montserrat posa veu. La lletra fou composta per mossèn Jacint Verdaguer i publicada en el programa del certamen artístic i musical celebrat amb motiu dels mil anys de la trobada de la Moreneta, el 1880. En el mateix programa s’oferia el premi d’un flabiol d’or amb esmalts a la millor melodia que s’adaptés al text de Verdaguer. El 25 d’abril del mateix any fou declarada guanyadora la melodia de Josep Rodoreda, escollida d’entre una setantena de composicions.
Així mateix, el cor té com a objectiu la difusió de la música sacra i del vast repertori de l'escola montserratina. El director del cor és actualment Pau Jorquera i Bordonau.
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