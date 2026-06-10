«És l’oportunitat de veure el nostre tercer Papa en persona»
La parella ja va reservar al febrer per fer estada a les cel·les, quan tot just es va començar a dir que Lleó XIV podria visitar Montserrat en aquestes dates
El matrimoni format per Jaume Solano i Josefina Dalmau tenen una relació molt estreta i especial amb Montserrat. Són d’Igualada i al llarg de la vida hi han fet nombroses estades, a banda de les visites més habituals d’anada i tornada en un mateix dia. Perquè el vincle no només és geogràfic, sinó que sobretot per part d’ella té un significat molt més personal per la branca familiar. Tres dels seus vuit germans van formar part de l’Escolania quan eren nens, i un és actualment monjo de la comunitat benedictina. Amb tot aquest context, no és d’estranyar que tinguessin molt clar que aquest 10 de juny del 2026 havien de ser tant sí com no a Montserrat, conscients que era una data històrica del monestir. Per això, hi han fet nit en una de les cel·les, que «ja vam reservar el mes de febrer, quan es va començar a dir que molt probablement aquest dia hi pujaria el Papa Lleó XIV». Tot i això, encara van passar dos mesos fins a la plena confirmació per part del Vaticà, però l’aposta els ha sortit rodona.
El motiu d’aquesta convençuda voluntat de ser-hi és, segons explica Jaume Solano, que «és l’oportunitat de poder veure el nostre tercer Papa en persona i, esperem, a poca distància». De fet, tindran seient a la basílica. Solano detalla que els anteriors pontífexs amb els quals van tenir proximitat van ser Pau VI, «fa un munt d’any» i Joan Pau II.
En tots dos casos «els vam poder veure a Roma, on vam tenir l’oportunitat d’assistir a una audiència reduïda». Curiosament, i malgrat aquest bagatge, la parella no va ser present a l’únic precedent d’una visita papal a Montserrat, la de Joan Pau II el 7 de novembre del 1982. «Teníem els fills petits i això no ens ho va fer possible», exposen tots dos, alhora que recorden que «va ser un dia terrible pel mal temps. Ens en vam salvar».
Dalmau subratlla que tenir aquesta tercera ocasió de veure de ben a prop un Papa, però sobretot fer-ho en el context de Montserrat, «per nosaltres és un afegit, per l’estima i la relació que hi tenim. Per proximitat geogràfica, pel que significa i, encara més, perquè un dels meus germans n’és monjo».
La parella va arribar al santuari aquest dimarts al migdia, «per passejar, perquè ens coneixem molt Montserrat» i seguir els preparatius. I, òbviament, aquest dimecres «poder-hi assistir i copsar l’ambient. Segurament per televisió ho veuríem més bé, però viure-ho en directe és molt interessant i un atractiu afegit».
Reiteren que veure’l a Montserrat ho farà molt especial. «La meva família hi hem passat molts mesos de juliol i agost durant tota la infantesa. Fèiem l’estiueig amb els meus pares a Montserrat», explica Josefina Dalmau.
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