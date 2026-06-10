El Papa des de Montserrat: «Que l’odi doni pas a l’esperança i la pau»
Lleó XIV fa un solemne discurs majoritàriament en català i amb referències constants a la Moreneta
En el comiat des del balcó, ha agraït la capacitat integradora de Catalunya
En els parlaments que el Papa ha pronunciat aquest dimecres després del Rosari a l’interior de la basílica de Montserrat, Lleó XIV ha clamat per la justícia, la pau i la convivència en un discurs que ha realitzat majoritàriament en català, i clarament emmarcat en Montserrat i en la seva Mare de Déu. Només començar, ha recordat la seva estada al Perú com a rector, i ha dit que «la Moreneta sempre m’ha acompanyat». També ha aprofitat per donar «gràcies a Catalunya per la vostra fe», entre els aplaudiments que es deixaven sentir per part dels presents que hi havia fora de la basílica.
El Sant Pare ha lloat «el cant infantil de l’Escolania més antiga d’Europa», i ha parlat de Montserrat com a punt de pelegrinatge i com a indret que «suscita en nosaltres conversions profundes», en referència al pas de sant Ignasi de Loiola pel santuari, que «va marcar l’inici d’una vida nova al servei de Jesucrist».
En aquest context, Lleó XIV ha convidat els fidels a encomanar-se a la Mare de Déu de Montserrat i a Jesucrist cap a «un programa de vida cristiana». Prenent de referència la Moreneta, «que a la seva mà dreta, sosté l’esfera del món, símbol de la seva cura materna», ha defensat «que la comunió sigui més forta que tota divisió», i ha demanat als fidels i no fidels «a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies». En una aposta final per la pau i la convivència, el Sant Pare ha llençat un missatge a favor de «l’amor a la família, entre els amics, en el lloc de treball, a les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l’odi doni pas a l’esperança i la pau».
Aclamat pel públic
Uns minuts més tard, després del cant de la Salve i del Virolai, i de la veneració de la imatge de la Mare de Déu, el Papa ha volgut saludar tots els fidels presents a Montserrat des del balcó de la basílica, aquesta vegada en castellà.
Aclamat pel públic, que li proferia càntics des de la plaça de Santa Maria, el Sant Pare s’ha acomiadat entre nombrosos agraïments per l’acollida que ha tingut a Montserrat. «Gràcies per ser aquí i per aquesta bonica manifestació de fe. Estem aquí units en una sola família, i acollits per la Verge de Montserrat».
Ha recordat el seu pas per Madrid i Barcelona, i el que farà a les Canàries, i ha donat les «gràcies a Catalunya per haver rebut tanta gent d’altres països i ensenyar com integrar tothom en una única família», i també s’ha referit a la tasca dels monjos de la comunitat «que reben i acullen tots els pelegrins que venen a resar a Maria». Finalment, ha agraït la presència «de cada un de vosaltres que sou aquí per recordar a Catalunya, Espanya i el món, que la fe dona vida i esperança».
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