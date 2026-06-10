El pregó de la doctora Carme Comellas obre dijous els actes de la Festa Major de Santpedor
El municipi viurà cinc dies de celebració amb un sopar popular acompanyat d’un bingo musical com a principal novetat
Santpedor donarà aquest dijous el tret de sortida als actes de la Festa Major d’enguany, com és habitual, amb el pregó institucional. En aquesta ocasió, l’encarregada de pronunciar-lo serà la doctora Carme Comellas Berenguer en un acte que tindrà lloc a 2/4 de 8 del vespre, a la Capella de Sant Andreu.
Enguany el Pregó Institucional de la Festa Major de Santpedor vol reconèixer la trajectòria d’una de les figures referents en medicina de l’esport i salut dels esportistes: Carme Comellas Berenguer, doctora en Medicina, especialista en Medicina de l’Esport, Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica, que és la coordinadora del Servei de Medicina de l’Esport del CIMETIR, entitat dedicada a la salut dels esportistes.
Metgessa de referència en l’àmbit de la medicina de l’esport, Comellas ha estat vinculada a diversos comitès científics i grups d’investigació de la Direcció General de l’Esport, del CAR de Sant Cugat i d’altres institucions. També ha estat responsable de la docència de metges residents en medicina de l’esport a la Universitat de Barcelona.
L’endemà, divendres a les 6 de la tarda, a Plaça Gran U d’Octubre, hi haurà el pregó infantil a càrrec del Consell dels Infants de Santpedor i un espectacle infantil. En acabat, es farà el ball del Bou Brufadet i l’encesa conjunta dels diables petits i la presentació del Bou de goma, a càrrec dels Bous de Foc.
Cinc dies de festa
El programa de la Festa Major de Santpedor, que s’allarga fins dilluns, inclou una quarantena d’activitats pensades per a tots els públics repartides entre diversos espais del municipi, i consolida una celebració que combina les tradicions locals amb propostes lúdiques i musicals. Entre les novetats, destaca un sopar popular, dissabte, amb bingo musical i concert.
Com de costum, les penyes tindran un gran protagonisme a la festa on destaca el tret de sortida de divendres amb la multitudinària entrada a la plaça, la mostra de cultura popular santpedorenca i l’encassacada del Timbaler.
Durant els cinc dies hi haurà cercaviles, gegants, correfocs, sardanes, espectacles infantils, concursos, activitats esportives i cites populars com el Concurs de Paelles al Sol, la festa holy, la botifarrada i una de les novetats del programa: el sopar popular amb bingo musical i concert, dissabte. També s’incorporen al programa una festa amb inflables del Consell dels Infants al camp de futbol municipal, i un espai de joc lliure per a la primera infància a la plaça Gran U d’Octubre, diumenge a la tarda i al vespre.
La música serà un dels grans atractius de la celebració, amb actuacions de grups i orquestres com Mitjanit, La Tropical, Saturn, Welcome Band i Rewind, a més de diverses sessions de DJ que allargaran la festa fins a la matinada.
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