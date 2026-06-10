Sant Fruitós de Bages declararà Can Figueras com a Bé Cultural d’Interès Local
Amb aquesta protecció, que es portarà a votació al ple d'aquest dijous, l'Ajuntament reconeix els valors històrics, arquitectònics i culturals d’un dels edificis més singulars del municipi.
Regió7
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages portarà al ple municipal d’aquest dijous la proposta de declaració de la casa de Can Figueras, també coneguda com a Casa Els Pins, com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), amb l’objectiu de garantir la preservació d’aquest immoble de gran valor patrimonial. La figura de BCIL representa el segon nivell de protecció patrimonial a Catalunya, només per sota dels Béns Culturals d’Interès Nacional.
L’immoble, situat a l’avinguda Sant Joan, és una construcció singular vinculada a la figura del pintor santfruitosenc Alfred Figueras Sanmartí, artista de projecció internacional i Fill Il·lustre del municipi.
Construïda entre els anys 1932 i 1936, la casa destaca especialment per la seva concepció arquitectònica inspirada en els corrents racionalistes europeus de principis del segle XX. Els plànols originals, realitzats a Alger l’any 1931, presenten una arquitectura innovadora per a l’època i excepcional dins del context local.
La declaració de Bé Cultural d’Interès Local protegirà específicament la construcció original executada entre els anys 1932 i 1936, que és la que concentra els principals valors històrics, arquitectònics i patrimonials de l’immoble. Les modificacions i ampliacions efectuades amb posterioritat no quedaran incloses dins l’àmbit de protecció de la declaració.
L’immoble forma part del patrimoni cultural de Sant Fruitós de Bages i ja apareix inventariat al Mapa de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. Tot i això, fins ara no disposava d’una protecció patrimonial específica i efectiva. La declaració de BCIL permetrà dotar-lo d’un marc legal de protecció que garanteixi la seva conservació i preservació per a les futures generacions.
Un cop el ple aprovi definitivament la declaració, l’acord es comunicarà a la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya per a la seva inscripció al Catàleg del Patrimoni Cultural Català.
Segons fonts municipals, amb aquesta iniciativa, el consistori defensa la voluntat de reafirmar el seu compromís amb la conservació del patrimoni històric i cultural del municipi i fa un pas important per preservar un edifici estretament vinculat a la memòria col·lectiva i a la identitat de Sant Fruitós de Bages.
Subscriu-te per seguir llegint
- Blinden el parc i el llac de l’Agulla com espai privat d’ús públic per abastir d’aigua Manresa
- Burger King obrirà un segon establiment a Manresa el 30 de juny
- La C-16 té cinc dels deu radars que més multes han posat en l'últim any i mig a la Catalunya central
- Tres detinguts per una baralla amb bastons i armes blanques al carrer del Bruc de Manresa
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- Mor Josep Solà, empresari de Gironella molt implicat a Cal Bassacs
- Necrològiques del 9 de juny de 2026
- Ensurt a Berga amb un autobús que s'ha encès