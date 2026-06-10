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Unió de Pagesos demana a la Generalitat una valoració justa dels danys a la pagesia per les pluges torrencials de dijous a Sallent

Denuncien que l'aiguat va causar danys importants a diverses explotacions agrícoles, una de les quals va perdre el 70% de l’horta

Els horts anegats per l'aiguat a Sallent

Els horts anegats per l'aiguat a Sallent / Unió de Pagesos

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Eduard Font Badia

Manresa

El sindicat Unió de Pagesos demana a Agricultura una valoració justa dels danys provocats per les pluges torrencials de dijous passat. L'aiguat, segons els pagesos, va causar importants danys en conreus d’horta, cereals i farratge a Sallent, on una de les explotacions va perdre el 70% de l’horta, amb una previsió de pèrdua econòmica entre 50.000 i 60.000 euros.

Els aiguats van fer baixar amb molta força les rieres, sobretot la de Merlès, i també van afectar poblacions del Berguedà i el Ripollès, on van causar destrosses en infraestructures i boscos. A Sallent, l'aigua que va baixar pel riu Llobregat va tenir uns efectes "especialment desfermats", segons Unió de Pagesos.

Responsables del sindicat van acompanyar ahir dimarts pèrits del Departament d’Agricultura a visitar les finques afectades per tal que "fessin una valoració ràpida i la més acurada i justa possible dels danys amb l’objectiu que puguin ser compensats".

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Unió de Pagesos també demana a l’Agència Catalana de l’Aigua [ACA] que aclareixi si els aiguats van arribar a provocar el desembassament de la riera de Merlès per conèixer-ne la causa i actuar en conseqüència, a fi d’evitar que es torni a produir una situació com aquesta en el futur i que les afectacions siguin mínimes. El sindicat també dona suport al posicionament dels alcaldes dels municipis afectats, que estudien demanar la declaració d’emergència de la zona.

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