Visita del Papa a Montserrat: quin temps espera als matiners?
Una matinal molt fresca i boirosa sorprèn els primers visitants
Els primers assistents matiners a la visita del Papa a Montserrat d’aquest 10 de juny s’han trobat amb una temperatura força contrastada amb el que ha estat la nota predominant durant el mes de maig i l’arrencada de juny.
A quarts de 8 del matí, la majoria han hagut d’afegir a la màniga curta un jersei o jaqueta (si la duien), ja que en aquesta hora el termòmetre marca 15 graus, però la sensació és de més fresca. El motiu és que el cel està completament tapat i hi ha instal·lada a la zona del monestir una boira baixa que accentua aquesta situació. Fins i tot, les previsions assenyalen que hi podria caure alguna gota en aquestes primeres hores, tot i que fins a les 8 la pluja no hi ha fet acte de presència.
Tanmateix, per a mig matí, i sobretot per al migdia, que és quan hi ha programada l’arribada del Papa i els actes que es podran seguir des de la plaça, la previsió és de sol i d’unes temperatures molt agradables al voltant dels 21 graus, que poden ajudar a fer molt més suportable el seguiment a l’exterior.
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