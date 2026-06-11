Cardona demana a Educació que reconsideri la supressió d’un grup d’infantil a l’escola Patrocini
L’Ajuntament de Cardona ha adreçat una carta a la consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, per expressar la seva preocupació davant l’anunci que se’ls ha fet, segons expliquen fonts municipals, que el departament ha decidit suprimir un grup d’infantil de l’Escola Patrocini, que és l’escola pública del municipi conjuntament amb l’escola rural.
En concret, la mesura comportaria l’agrupació de l’alumnat d’I3 i d’I4 en una mateixa aula i la pèrdua d’un mestre o mestra d’educació infantil, fet que, segons argumenta el consistori, «suposaria una reducció significativa dels recursos humans del centre i afectaria l’organització escolar i la qualitat de l’atenció educativa».
Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament defensa que el descens de la natalitat «hauria de representar una oportunitat per reduir ràtios, reforçar l’atenció personalitzada i millorar les condicions d’aprenentatge dels infants, i no pas per disminuir recursos als centres educatius públics».
En la carta, el consistori recorda que Cardona és un municipi de menys de 5.000 habitants que, com moltes altres poblacions del territori, afronta reptes vinculats al manteniment de la població, l’accés als serveis i la garantia d’oportunitats en condicions d’igualtat. Per aquest motiu, considera que les decisions en matèria de planificació educativa «no poden respondre exclusivament a criteris quantitatius, sinó que també han de tenir en compte factors com l’equilibri territorial i la qualitat dels serveis públics als municipis de menor dimensió».
L’Ajuntament subratlla també que l’educació «és un dels pilars de l’estratègia de revitalització demogràfica que impulsa el municipi», juntament amb les polítiques d’habitatge, la promoció econòmica i la captació d’activitat empresarial. En aquest sentit, considera que disposar d’una oferta educativa pública «sòlida i de qualitat és un factor determinant tant per al benestar de les famílies com per a la capacitat d’atraure i retenir població».
Per aquest motiu, el consistori considera que la reducció de recursos a l’escola pública de Cardona és «contradictòria» amb els esforços que les administracions impulsen per afavorir l’equilibri territorial i la fixació de població als municipis de menor dimensió.
A través de la carta, l’Ajuntament demana al departament d’Educació que reconsideri la decisió adoptada i que es mantingui l’actual oferta educativa pública de l’Escola Patrocini, preservant els grups d’educació infantil i els recursos humans necessaris.
Finalment, el consistori ha sol·licitat una reunió amb la consellera per poder exposar directament la realitat educativa i demogràfica del municipi i abordar possibles solucions que beneficiïn l’alumnat, les famílies i el futur educatiu de Cardona.
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