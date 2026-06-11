La Catalunya central guanya grups d’I3 i 1r d’ESO per al curs vinent
L’oferta final suma una línia més d’I3 i vuit més de 1r d’ESO respecte a la planificació inicial
L'anunci arriba després de les queixes per possibles supressions a centres com els de Moià i Cardona
Regió7
La Catalunya central oferirà, de cara al curs 2026-2027, un total de 129 grups d’I3 i 137 de 1r d’ESO. Un cop tancada la fase de planificació, es confirma un increment de l’oferta educativa als centres públics de la regió respecte de les dades inicials anunciades el febrer passat, que preveien un grup menys d’I3 i vuit menys de 1r d’ESO. Aquesta confirmació arriba paral·lelament al fet que diverses escoles i instituts del territori en municipis com Moià i Cardona, hagin expressat el seu malestar davant la possible supressió de línies educatives.
En el conjunt de Catalunya, l’oferta final incorpora 58 grups més dels previstos inicialment entre I3 i 1r d’ESO: 21 a educació infantil i 37 a secundària. Així es desprèn de la publicació, aquest dimecres, de l’oferta definitiva de places dels ensenyaments obligatoris per al curs vinent per part del Departament d’Educació i Formació Professional. Les famílies que van participar en el procés de preinscripció ja poden consultar també les llistes d’alumnes admesos a cada centre i les corresponents llistes d’espera.
Pel que fa a I3, la previsió anunciada al febrer era augmentar en 20 grups respecte de l’oferta inicial, passant de 2.051 a 2.071. Finalment, l’increment serà de 21 grups, fins a arribar als 2.072. A 1r d’ESO, la previsió era créixer en 15 grups, de 1.937 a 1.952, però l’oferta final s’ha ampliat fins als 1.974 grups, és a dir, 37 més que els inicialment previstos.
Segons el Departament, aquest increment respon principalment a l’aplicació de la reducció de ràtios prevista en l’Acord per a la millora del sistema educatiu, una mesura que ha de contribuir a disminuir el nombre d’alumnes per aula, especialment a l’educació secundària.
Un any més, es confirma la tendència d’ampliar l’oferta als centres públics un cop finalitzat el procés de preinscripció. La Generalitat recorda que "l’oferta inicial té com a objectiu evitar la sobreoferta i garantir una distribució equilibrada de l’alumnat, en compliment del Pacte contra la Segregació". Un cop analitzades les preferències expressades per les famílies durant la preinscripció, el Departament reajusta la planificació i defineix l’oferta final de grups i places.
Menys preinscripcions
El sistema educatiu català ha registrat un total de 130.373 sol·licituds de preinscripció als ensenyaments obligatoris per al curs 2026-2027, una xifra que representa 3.772 peticions menys que el curs anterior, quan se’n van comptabilitzar 134.145.
Del total de sol·licituds, 51.630 corresponen a I3, fet que suposa un descens de 2.595 respecte al curs passat. En canvi, les preinscripcions a 1r d’ESO han augmentat i s’han situat en 54.039, és a dir, 1.089 més que l’any anterior. Aquests dos nivells continuen concentrant el volum més elevat de sol·licituds del sistema educatiu.
Pel que fa a l’assignació de places, el 90,3% de les famílies que han sol·licitat plaça a I3 han obtingut el centre escollit com a primera opció. A 1r d’ESO, aquest percentatge se situa en el 89%, mantenint uns nivells d’assignació molt elevats en els dos cursos amb més demanda.
Reclamacions a Moià i a Cardona
A finals de maig, l’anunci del Departament d’Educació sobre la possible reducció d’una línia de 3r de primària a l’escola Josep Orriols i Roca i d’una altra de 1r d’ESO a l’Institut Moianès va tornar a mobilitzar les famílies de Moià. Segons denunciaven els afectats, a 3r de primària hi havia 27 alumnes preinscrits, de manera que la supressió d’una de les dues línies hauria obligat a concentrar-los en una sola aula, superant la ràtio ordinària de 25 alumnes.
Les famílies també qüestionaven la reducció de grups a 1r d’ESO, ja que les dues línies previstes haurien concentrat més de 25 alumnes per classe i s’haurien apropat al límit màxim de 30. Davant les crítiques, els Serveis Territorials van assegurar que encara no hi havia cap decisió definitiva perquè el procés de planificació continuava obert.
En aquell moment, Educació defensava que, en el cas de l’escola, no es tractava d’una retallada de línia sinó de la reunificació d’un grup que durant aquell curs havia estat desdoblat. Pel que fa a l’institut, argumentava que els dos grups previstos eren suficients per atendre la demanda existent i evitar la sobreoferta. Malgrat aquestes explicacions, les famílies van convocar mobilitzacions per reclamar el manteniment de totes les línies educatives.+
Un cas similar es viu actualment a Cardona, on es planteja la supressió d’un grup d’educació infantil de l’Escola Patrocini, el principal centre públic del municipi juntament amb l’escola rural. Davant aquesta possibilitat, l’Ajuntament de Cardona ha enviat una carta a la consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, per expressar la seva preocupació i demanar que es reconsideri la mesura. Segons denuncia el consistori, la proposta comportaria agrupar en una mateixa aula l’alumnat d’I3 i d’I4, així com la pèrdua d’un docent d’educació infantil.
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