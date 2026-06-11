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Demanen 3 anys i 9 mesos de presó per a un acusat d’agredir sexualment d’una dona amb síndrome de Down al Pont de Vilomara

Els fets van passar el 2024, després que víctima i acusat coincidissin a l'autobús

Audiència de Barcelona, on es farà el judici

Audiència de Barcelona, on es farà el judici / ARXIU/J. S.<br />

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Eduard Font Badia

Manresa

El fiscal demana 3 anys i 9 mesos de presó per a un home acusat d’agredir sexualment d’una dona amb síndrome de Down al Pont de Vilomara. Segons l’escrit de la fiscalia, els fets van passar la tarda del 5 d’abril de 2024, quan l’acusat, que tenia 33 anys en el moment dels fets, va conversar amb la víctima, que tenia 22 anys i un 79% de discapacitat per síndrome de Down, dins de l’autobús que els duia de Sant Vicenç de Castellet al Pont de Vilomara. Un cop arribats a lloc, va acompanyar la noia fins a un forn, per berenar.

La versió de la fiscalia segueix dient que en aquell moment ja li va fer un petó als llavis, aprofitant-se de la superioritat intel·lectual envers la víctima. Després, la va acompanyar fins a un supermercat, i pel carrer la va magrejar i petonejar un altre cop, fins que la noia va veure una coneguda i va decidir-se a apartar-se de l’acusat.

Per al fiscal, els fets constitueixen un delicte d’agressió sexual i, a més dels 3 anys i 9 mesos de presó, reclama per a la víctima 4.500 euros pels danys morals causats. Segons l’acusació, aquella vivència va provocar a la noia "intranquil·litat i pertorbació, i inseguretat i incomoditat per reprendre les seves rutines diàries i desplaçaments habituals".

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El judici es farà el dimecres 17 a la secció 2a de l’Audiència de Barcelona.

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Demanen 3 anys i 9 mesos de presó per a un acusat d’agredir sexualment d’una dona amb síndrome de Down al Pont de Vilomara

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