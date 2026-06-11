Estudiants de Súria escullen els seus llibres preferits dels Premis Atrapallibres i Protagonista Jove
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El Club dels Friki Books de la Biblioteca de Súria ha celebrat l’acte de cloenda dels Premis Atrapallibres i Protagonista Jove d'aquest curs 2025-26. La participació surienca en aquests guardons compta amb la participació dels centres d’educació primària de la vila, dins de les activitats del programa Súria Municipi Lector.
Els Premis Atrapallibres i Protagonista Jove són convocats pel Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (Ibbycat) a tots els territoris de parla catalana. Els vots del Club dels Friki Books s’afegeixen als de tots els infants i joves participants com a jurats d’aquesta edició.
Els llibres més votats pel Club dels Friki Books en aquesta nova edició dels Premis han estat els següents:
Grup de 5è i 6è:
- Primer classificat: ‘La cançó del soldadet’ de Pep Puig.
- Segon classificat: ‘La locomotora i jo’ de Pep Molist.
- Tercer classificat: ‘L’illa dels murmuris’ de Frances Hardinge.
Club Jove:
- Primer classificat: ‘El llop’ de Saša Stanišić.
- Segon classificat: ‘Criatures impossibles’ de Katherine Rundell.
- Tercer classificat: ‘Lluny del món’ de K.P. Kavafis.
En aquest acte de cloenda, hi va participar l’escriptora surienca Eva Ferrer Paniagua, que va explicar la història de l’activista nord-americana pels drets civils Rosa Parks. També es va fer una tertúlia sobre els llibres d’aquest curs i es van lliurar els diplomes de participació a les nenes i nens que han participat en les activitats del Club dels Friki Books.
Els centres suriencs participants en aquesta iniciativa de promoció de la lectura entre l’alumnat de la vila són les escoles Francesc Macià, Salipota i Fedac.
La gala de lliurament dels Premis Atrapallibres i Protagonista Jove tindrà lloc aquest dijous 11 de juny a Reus.