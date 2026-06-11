Ona Amérigo i Elna Guillén guanyen el concurs de cartells de la Festa Major d’Estiu de Sant Fruitós
Els cartells guanyadors ja es poden veure a la cartellera del Cobert de la Màquina de Batre
Regió7
La santfruitosenca Ona Amérigo i la navarclina Elna Guillén són les guanyadores de la segona edició del concurs de cartells de la Festa Major d’Estiu de Sant Fruitós de Bages. Amérigo és la guanyadora en la categoria del cartell de la Festa Major, mentre que Guillén ha estat la vencedora de la categoria del cartell del Batibull.
La proposta d’Ona Amérigo, escollida com a imatge de la Festa Major, destaca per una composició que integra elements festius dins la tipografia i transmet l’esperit de celebració amb la representació de persones cantant, ballant, dansant i gaudint.
Per la seva banda, la jove de 12 anys Elna Guillén ha guanyat en la categoria del Batibull amb un cartell fresc, estiuenc i divertit, on l’aigua és la protagonista i les lletres, inspirades en globus, aporten color i dinamisme. Cal destacar que, en aquesta segona edició del concurs, la participació en aquesta categoria estava reservada a joves d’entre 12 i 17 anys.
En total, el concurs ha rebut 16 propostes, totes elles molt variades.
Aquest dimarts al migdia, l’alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés i la regidora de Festes, Núria Clarella, han fet el lliurament dels premis a les guanyadores. El premi del cartell de la Festa Major està dotat amb un xec de 300 euros, mentre que el del Batibull consisteix en un xec de 150 euros.
Des d’avui mateix, els cartells guanyadors ja es poden veure al Cobert de la Màquina de Batre i, properament, també es col·locaran en diferents punts del municipi per anunciar el Batibull, que se celebrarà del 30 de juny al 2 de juliol, i la Festa Major, que tindrà lloc del 2 al 6 de juliol.
Properament, totes les llars del municipi rebran el programa de mà de la festa. Aquest també es podrà consultar a la pàgina web municipal i a les xarxes socials de l’Ajuntament.
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