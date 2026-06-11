Sant Fruitós fixarà en 15 anys l’edat mínima per conduir bicicletes i patinets elèctrics al municipi
L’Ajuntament promou una nova ordenança per regular els vehicles de mobilitat personal, que incorpora l'obligatorietat de portar casc
Sant Fruitós de Bages vol posar ordre a l’ús de bicicletes i patinets elèctrics com a vehicles de circulació pel terme municipal, i ho farà amb una nova normativa que estableix tot un seguit de requisits obligatoris, pensats sobretot per reforçar la seguretat. Així, aquesta ordenança, que tot just ara es troba en l’aprovació inicial (ha de passar pel ple municipal aquest dijous), requerirà als conductors d’aquests cicles i vehicles de mobilitat personal (VMP) a l'ús obligatori del casc, com també a portar armilla o elements reflectants quan se circuli de nit o en condicions de baixa visibilitat. A més a més, fixa l'edat mínima de 15 anys per poder conduir patinets aquests vehicles elèctrics.
La nova regulació també defineix els espais per on poden circular els patinets, prioritzant les vies ciclistes i la calçada, i recorda la prohibició de circular per voreres, places i espais reservats exclusivament als vianants.
El govern santfruitosenc (Gent fent Poble) argumenta que l'objectiu de l’ordenança és el d'adaptar la normativa local «i reforçar la seguretat i la convivència a l'espai públic». Però que sobretot pretén «incrementar la protecció dels conductors davant possibles caigudes o accidents i reduir el risc de lesions greus, especialment tenint en compte l'increment de l'ús dels patinets elèctrics en els darrers anys».
La tramitació d’aquesta ordenança coincideix amb l'entrada en vigor de les darreres novetats normatives impulsades en l'àmbit estatal en matèria de vehicles de mobilitat personal (patinets), que estableixen noves obligacions relatives al registre dels vehicles, la seva identificació i l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil.
Entre altres mesures, la normativa estatal determina que els VMP han d'estar inscrits en el registre corresponent de la Direcció General de Trànsit, disposar d'una identificació visible i comptar amb una assegurança de responsabilitat civil per poder circular. També fixa l'obligació de disposar d'elements de seguretat com llums, reflectors, sistema de frenada i timbre, així com la prohibició de circular per les voreres, utilitzar auriculars o telèfons mòbils durant la conducció i transportar més d'una persona per vehicle.
Segons l’executiu de Sant Fruitós, aquesta ordenança «ha de contribuir a millorar la convivència entre vianants, ciclistes, conductors de patinets i la resta de vehicles i alhora facilitar una mobilitat més segura, sostenible i respectuosa amb l'espai públic». L'ordenança, detalla, s'ha elaborat en el marc d'una comissió d'estudi constituïda per l'Ajuntament, «que ha treballat una regulació específica per ordenar la mobilitat d'aquests vehicles al municipi i donar resposta als nous hàbits de desplaçament urbà».
Subscriu-te per seguir llegint
- Visita inesperada en el rodatge de 'Los niños del Brasil' a Manresa
- Premi de 150.000 euros a Manresa del sorteig d'Euromillones
- Ni cúter ni cinta adhesiva per enganxar el cartró dels medicaments: Sanitat avança cap a l’eliminació del cupó precinte
- Lleó XIV beneeix les ambulàncies de sor Lucía Caram, que surt de Montjuïc cap a Ucraïna: «La fe sense compromís no és creïble»
- Burger King obrirà un segon establiment a Manresa el 30 de juny
- Un ferit en una aparatosa sortida de vía a la C-16, a Sallent
- L’entorn del monestir de Montserrat es transforma en un gran amfiteatre per rebre Lleó XIV
- La visita del Papa a Catalunya, minut a minut