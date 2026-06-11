El servei de Ferrocarrils al Bages, alterat per l’atropellament d’un senglar
No hi ha trens entre Monistrol i Sant Vicenç, i funciona amb menys freqüència des d’aquesta estació fins a Manresa
La línia de Ferrocarrils de Catalunya en el tram del Bages està parcialment interrompuda aquest matí i amb el trànsit alterat. El motiu, segons ha informat la companyia a través de les seves xarxes socials, és l’atropellament d’un porc senglar. La resolució de la incidència és en aquest cas més complexa de l’habitual, ja que actualment obliga a mantenir protocols de bio-seguretat d'acord amb Agents Rurals, causa de la situació generada pel context de pesta porcina.
Segons ha concretat la companyia, la línia funciona des de l’estació de plaça Espanya de Barcelona fins a Monistrol de Montserrat, on el servei de trens està interromput fins a Sant Vicenç de Castellet. Entre aquesta estació i Manresa sí que hi ha circulació de trens, però no amb la freqüència habitual, sinó amb un comboi cada 40 minuts.
- Blinden el parc i el llac de l’Agulla com espai privat d’ús públic per abastir d’aigua Manresa
- Burger King obrirà un segon establiment a Manresa el 30 de juny
- La C-16 té cinc dels deu radars que més multes han posat en l'últim any i mig a la Catalunya central
- Tres detinguts per una baralla amb bastons i armes blanques al carrer del Bruc de Manresa
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- Mor Josep Solà, empresari de Gironella molt implicat a Cal Bassacs
- Necrològiques del 9 de juny de 2026
- Ensurt a Berga amb un autobús que s'ha encès