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El servei de Ferrocarrils al Bages, alterat per l’atropellament d’un senglar

No hi ha trens entre Monistrol i Sant Vicenç, i funciona amb menys freqüència des d’aquesta estació fins a Manresa

Un tren de Ferrocarrils a l'estació de Monistrol

Un tren de Ferrocarrils a l'estació de Monistrol / ARXIU/FGC

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David Bricollé

David Bricollé

Monistrol de Montserrat

La línia de Ferrocarrils de Catalunya en el tram del Bages està parcialment interrompuda aquest matí i amb el trànsit alterat. El motiu, segons ha informat la companyia a través de les seves xarxes socials, és l’atropellament d’un porc senglar. La resolució de la incidència és en aquest cas més complexa de l’habitual, ja que actualment obliga a mantenir protocols de bio-seguretat d'acord amb Agents Rurals, causa de la situació generada pel context de pesta porcina.

Segons ha concretat la companyia, la línia funciona des de l’estació de plaça Espanya de Barcelona fins a Monistrol de Montserrat, on el servei de trens està interromput fins a Sant Vicenç de Castellet. Entre aquesta estació i Manresa sí que hi ha circulació de trens, però no amb la freqüència habitual, sinó amb un comboi cada 40 minuts.

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