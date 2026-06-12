Borja Morán, fill de qui dona nom al nou CAP de Sant Fruitós: «Molta gent ens diu que era el seu metge, però també part de la seva família»
«Quan ets metge de poble, tota la família ho és una mica», destaca en el seu parlament, i homenatjant també la seva mare
«El meu pare era metge de família, però a ell li agradava dir que era metge de poble, perquè en aquells moments ser metge de Sant Fruitós de Bages implicava moltes coses, i ell volia donar el màxim». Amb aquestes paraules, Borja Morán, fill del doctor Pere Morán, començava a recordar la figura del seu pare en l’acte inaugural del nou CAP de Sant Fruitós, i agraïa extensament la decisió de posar-hi el seu nom.
«Ell es volia integrar a la vida social, a la vida cultural del poble, volia sentir-se d'aquí», ha subratllat. I en recordava alguna anècdota per posar de manifest la voluntat de servei i de proximitat: «Les guàrdies llavors eren de 48 hores, tot el cap de setmana. No hi havia mòbils, la gent venia a casa, tocava el timbre, i si el meu pare no hi era perquè estava fent visites la meva mare estenia una tovallola al balcó, i això servia perquè si el meu pare, entre visita i visita, la veia, sabia que algú els necessitava. I així ens comunicàvem. Eren uns altres temps, però uns temps de gran vocació i compromís».
També recordava un trajecte cap a Moià per anar a un dinar de Nadal familiar: «De camí cap allà vam passar per Torroella, i sense dir-nos res, no en sabíem res, es va aturar, es va desviar i va parar a saludar una família on hi havia una persona que s'estava apagant. Es va interessar per com havia passat la nit, va felicitar el Nadal a aquella família. No estava de guàrdia, ningú l'esperava, ell s'hi va presentar perquè ell ho sentia així». I posava en relleu que «ell ho vivia amb una gran naturalitat».
Sobre el fet que ara el CAP rebi el seu nom, ha destacat que «fa molts anys que ens va deixar, i tot i així ens emociona comprovar com encara és present en el record i en el cor de tantes persones d'aquest estimat poble». Hi afegia que «durant aquestes darreres setmanes la família hem rebut innumerables mostres d'afecte, persones que ens han aturat pel carrer, ens han explicat que s'han emocionat quan van saber que el cap portaria el nom del meu pare, persones que encara recorden els seus consells, que encara segueixen les seves pautes, que diuen que els van acompanyar en moments difícils i recorden la seva manera de fer, molt propera i humana».
I reblava que «molta gent ens ha dit que, tot i que fa ja 28 anys que ens va deixar, encara conserva el recordatori on es veia la seva mirada, una mirada de comprensió, de proximitat i d'amistat. Perquè era el seu metge, sí, però també era el seu confident, era un conseller, era un amic i part de la seva família».
Finalment, Borja Morán ha tingut unes paraules especials per la seva mare, present a l’acte, «que el va acompanyar en tot moment. Va compartir sacrificis i renúncies que comportava ser metge de poble, i gràcies al seu suport va poder deixar una empremta tan profunda a Sant Fruitós. Perquè en realitat, quan ets metge de poble, tota la família ho és una mica».
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