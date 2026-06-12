Cardona celebra tot un segle d'història minera: coneix el patrimoni industrial que encara es conserva avui dia
A banda de les visites a l’interior de la muntanya de sal, el Parc Cultural també permet conèixer la maquinària que utilitzava un dels pous de l’explotació de potassa
Tot un segle ha passat des que Cardona, una vila situada al cor de Catalunya, manté una estreta relació amb la potassa. I no és per casualitat. Enguany fa 100 anys que es van fer les primeres passes per fer possible l’explotació de la sal subterrània, gràcies també als treballs d’aprofundiment dels dos pous mestres, anomenats Alberto i Maria Teresa, l’any 1926. L’inici de l’activitat va suposar un abans i un després per a la vila i li ha deixat un llegat que encara es manté viu avui dia. El Parc Cultural de la Muntanya de Sal, ubicat al mateix emplaçament que l’antiga explotació, és el lloc idoni per conèixer-lo de primera mà.
A banda de descobrir l’impressionant paisatge format per parets de sal, amb estalactites i estalagmites, de l’interior del diapir, el Parc Cultural compta amb altres espais expositius que aprofundeixen en els aspectes més tècnics de l’explotació. Un d’ells és la sala de la maquinària antiga del pou Maria Teresa, que durant els 60 anys d’extracció de potassa s’utilitzava per extreure de l’interior de la mina tones i tones de mineral.
L’espai, que es pot visitar de forma lliure, permet conèixer la maquinària de grans dimensions que feia servir el pou, dissenyada i construïda la dècada dels anys vint. A més, compta amb una exposició fotogràfica al soterrani que mostra imatges del muntatge i el funcionament de l’estructura.
A banda, hi ha altres espais que complementen les visites, com ara el taller artesanal de figures de sal o bé una sala on es projecta la peça audiovisual musicada ‘Ànima Minera’, que narra la vinculació centenària del municipi amb l’extracció de sal i ret homenatge a tots els miners.
L’explotació de la Mina Nieves, que va arribar fins als 1.308 metres de profunditat, es va acabar tancant l’any 1990. Tot i això, Cardona i els cardonins encara senten ben seu el llegat que va deixar la mineria de la potassa. Just per aquest motiu, el passat cap de setmana, la vila bagenca va viure una nova edició de la Festa de la Sal, per posar en valor els seus orígens i deixar palès que encara perviuen avui dia. De fet, la commemoració del centenari serà només la primera de diverses efemèrides, ja que els fets que la motiven es van anar desenvolupant entre el 1926 i el 1932.
- Visita inesperada en el rodatge de 'Los niños del Brasil' a Manresa
- Premi de 150.000 euros a Manresa del sorteig d'Euromillones
- Ni cúter ni cinta adhesiva per enganxar el cartró dels medicaments: Sanitat avança cap a l’eliminació del cupó precinte
- Lleó XIV beneeix les ambulàncies de sor Lucía Caram, que surt de Montjuïc cap a Ucraïna: «La fe sense compromís no és creïble»
- Burger King obrirà un segon establiment a Manresa el 30 de juny
- Un ferit en una aparatosa sortida de vía a la C-16, a Sallent
- L’entorn del monestir de Montserrat es transforma en un gran amfiteatre per rebre Lleó XIV
- La visita del Papa a Catalunya, minut a minut