Castellbell i el Vilar estrena el nou sistema de contenidors tancats per millorar la recollida selectiva
El model reorganitza els punts de recollida i incorpora tancament electrònic als contenidors de rebuig i orgànica per avançar cap a una gestió més sostenible dels residus
Regió7
L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha posat en funcionament aquesta setmana el nou sistema de recollida de residus amb contenidors tancats, una actuació que forma part de l’estratègia municipal per millorar la recollida selectiva, incrementar l’eficiència del servei i avançar cap a una gestió més sostenible dels residus.
La implantació del nou model ha comportat una reorganització d’alguns punts de recollida del municipi. Aquesta reordenació s’ha dut a terme principalment en aquells espais on només hi havia contenidors de rebuig, concentrant el servei en àrees que disposen de totes les fraccions per facilitar una separació correcta de la brossa per part de la ciutadania.
Amb el nou sistema, els contenidors de rebuig i de matèria orgànica incorporen un sistema de tancament electrònic i només es poden obrir en els dies assignats, mentre que els d’envasos, paper i vidre continuen accessibles en tot moment.
El consistori és conscient que aquest canvi implica una adaptació dels hàbits quotidians de molts veïns i veïnes. Per aquest motiu, durant les pròximes setmanes es farà un seguiment continuat del funcionament del servei per detectar possibles incidències i valorar les propostes de millora que puguin sorgir.
El nou sistema té com a objectiu augmentar els índexs de reciclatge, reduir la quantitat de residus destinats a l’abocador i adaptar el municipi als reptes ambientals i als requeriments normatius actuals en matèria de gestió de residus.
Per resoldre dubtes o obtenir informació sobre el funcionament del nou model de recollida, el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus ha habilitat el telèfon d’atenció 605 332 840.
Amb tot, l’Ajuntament ha agraït la col·laboració i la implicació de la ciutadania en aquesta nova etapa, que considera clau per continuar avançant cap a un municipi més net, sostenible i compromès amb el medi ambient.
Un canvi necessàri
La realitat és que la transició cap a sistemes de recollida porta a porta o de contenidors tancats s’haurà d’afrontar més aviat que tard, atès que els requisits fixats per la Unió Europea en matèria de recollida selectiva estableixen actualment un objectiu del 55% del total de residus.
En aquest context, Sant Vicenç de Castellet és l’únic municipi del Consorci del Bages que encara no ha iniciat el procés de transició cap a aquests nous models de recollida. El sistema actual de contenidors de lliure accés es mantindrà vigent fins al desembre del 2027, quan expira el contracte amb l’empresa que presta el servei.
Actualment, dins del Consorci —que també integra municipis del Moianès—, 11 municipis funcionen amb el sistema porta a porta i 23 amb contenidors tancats. Es tracta de dos models considerats d’alt rendiment, ja que permeten assolir millors percentatges de reciclatge i millorar de manera notable la recollida selectiva.
Els darrers municipis a incorporar-se a aquests sistemes han estat Gaià i Sant Joan de Vilatorrada, mentre que Moià en farà efectiu el canvi el pròxim 1 de juliol.
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