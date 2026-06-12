La doctora Carme Comellas obre la festa major de Santpedor amb el pregó institucional
Entre altres, va fer un repàs de la seva experiència com a doctora acompanyant esportistes en les olimpíades
La doctora Carme Comellas Berenguer ha estat l'encarregada de pronunciar el pregó institucional de la Festa Major de Santpedor d'enguany, en un acte que dona pas a cinc dies de celebració, celebrat aquest dijous al vespre a la Capella de Sant Andreu. Comellas ha adreçat unes paraules que han fet emocionar una sala plena de gent, acompanyada de l'alcalde, Agustí Comas Guitó, dels regidors i regidores que conformen el consistori i familiars i amics.
Comellas és científica i coordinadora del Centre de Medicina de l'Esport del CIMETIR, entitat dedicada a la salut dels esportistes. La doctora ha fet un discurs amè, amb humor, fent un repàs de la seva experiència com a doctora acompanyant esportistes en les olimpíades i el record d'ajudar en els incendis del 2006 i la seva tasca de vigilància i atenció sanitària durant aquells dies. També ressaltava la importància de jugar al carrer i les possibilitats que ha ofert Santpedor per als seus fills un cop va decidir mudar-se al poble ara fa 45 anys.
Després del pregó, ha tingut lloc la XIII Empartxada a plaça Catalunya, amb la botifarrada i l'Empartxafoc amb l'actuació dels Bous de Foc que han donat pas al concert de Mitjanit.
- Ni dret ni ADE: aquestes són les carreres amb més feina a Espanya quatre anys després de graduar-se
- Detenen dues persones relacionades amb la mort de Gabriel Morales, trobat al pantà de la Baells
- La no sortida de Diego Ocampo del Kids&Us Manresa cap a Tenerife
- L’abat de Montserrat, Manel Gasch: «És un dels pelegrinatges més importants de la nostra història»
- Una persona ferida després d'una baralla a la Baixada de la Seu de Manresa, amb llançament de torreta inclosa
- Sor Lucía Caram després de saludar Lleó XIV: 'He vist un Papa molt preocupat per la pau
- Una vuitantena d'escoles i instituts de la Catalunya central han aprovat no fer sortides i colònies
- Un cantant de Berga a la Sagrada Família: 'Ens van treure i engabiar perquè no cantéssim els Segadors