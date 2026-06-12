Dues metgesses de l'ICS Catalunya central són reconegudes per dedicar-se a la recerca
D'entre els 25 investigadors premiats, dues són Mercedes de la Cruz, de l'EAP Súria, i la Berta Bertrans, de l'EAP Navàs-Balsareny
Regió7
La Jornada de Recerca IDIAP 2026, celebrada al CosmoCaixa de Barcelona, va lliurar els Ajuts a la recerca en atenció primària, en què van resultar guardonades dues metgesses que exerceixen al Bages.
En el marc de l'ajut per a la creació de places d’alliberament estable d’investigadors i investigadores sènior, a Mercedes de la Cruz, de l’EAP Súria, se li ha dotat una reducció del 50% de la jornada assistencial durant dos anys per centrar-se en la seva recerca.
D'altra banda, Berta Bertrans, de l’EAP Navàs-Balsareny, ha rebut el 3r ajut a projectes Barbara Starfield, adreçat a grups de recerca acreditats per fomentar projectes fets amb col·laboració internacional, amb un import de 10.000 euros. El projecte que està duent Bertrans du per nom “Implementació d’un programa de TCC-I digital i desprescripció d’hipnòtics, sedants i ansiolítics en pacients amb insomni crònic a la població de la Catalunya Central”.
L'acte va servir també per conèixer projectes rellevants en l'àmbit de la recerca a l'atenció primària, explicats pels seus respectius investigadors principals. Dos dels treballs que van ser exposats eren de l'ICS Catalunya Central:
- Insomni i prescripció farmacològica associada a la població adulta de l’Atenció Primària de la Catalunya Central (2018 – 2024). IP: Berta Bertrans Vilaró. EAP Navàs-Balsareny. Catalunya Central.
- Som les Peres Llimoneres: fem salut jugant. IP: Jessica López Regal. EAP Sant Hipòlit de Voltregà. Catalunya Central.
Prop de 300 persones van assistir a la Jornada de Recerca 2026 de l’IDIAPJGol. Un acte que se celebra cada dos anys i que ja s'ha convertit en l’esdeveniment de referència de la recerca que es fa a l’atenció primària a Catalunya.
Aquest any, la jornada portava com a lema “La força de la recerca, el futur de l’atenció primària” i ha servit com a escenari per a la presentació oficial de les quatre ànimes (cores) de l’Institut: Recerca en serveis en Atenció Primària; Salut mental; Estils de vida saludables, envelliment i altres etapes de la vida, i Prevenció i gestió de la salut en la cronicitat. Com és habitual, l’esdeveniment ha finalitzat amb l’acte de lliurament dels Ajuts a la recerca en atenció primària IDIAPJGol / ICS de 2025, en què van resultar guardonades 25 investigadores i investigadors.
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