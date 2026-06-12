Els forenses diuen que "si la víctima de Callús hagués estat atesa a temps, la ganivetada no l'hauria matat"
La víctima, de 28 anys, va morir per l'asfixia causada per la ganivetada
Sambaye Koita, el jove de 28 anys que va ser trobat mort el febrer de 2024 a Callús, va perdre la vida a causa de l'asfíxia provocada per una ganivetada i un fort cop. Però, si hagués estat atesa mèdicament a temps, la ganivetada sola probablement no l'hauria matat.
El judici en el qual quatre persones afronten càrrecs per assassinat ha seguit aquest divendres a l'Audiència de Barcelona amb la declaració dels diferents pèrits. Entre ells els forenses, que han confirmat que la víctima va morir per asfíxia. Asfíxia causada per "dos traumatismes, una ganivetada al costat dret, i un posterior cop molt fort a l'esquerre". Segons un dels forenses, la ganivetada li va perforar la pleura, provocant "dificultats respiratòries". I per això, quan al cap d'una estona un fort cop li va trencar 7 costelles al costat esquerre, "quatre d'elles van perforar el pulmó d'aquell costat". Segons un dels forenses, la mort va ser "molt lenta, costosa, i dolorosa".
Escoltat això, les defenses han fet molta incidència en les causes del fort traumatisme al costat esquerre, perquè la seva defensa es basa en el fet que van deixar el jove a un lloc per demanar ajuda. Els forenses no han volgut assegurar quina va ser la causa, però sí que hauria estat "un cop directe, més que no pas un rodolament pel terra, que hauria causat altres lesions a altres punts del cos".
Declaracions dels Mossos
Després dels pèrits forenses han declarat els Mossos d'Esquadra que van trobar el cadàver, indicant que van haver d'esperar a les primeres llums del dia i l'ajuda dels Bombers, perquè se'l va localitzar a les 10 passades de la nit en un punt de molt difícil accés. El cadàver estava en posició "d'haver patit, la que anomenem postura del boxejador", i li faltava una sabatilla, que va perdre uns metres abans". Tampoc van trobar el ganivet amb el qual s'hauria comès la punyalada, ni al pis que van registrar posteriorment al passeig Clavé de Callús.
El fiscal demana 18 anys de presó per a quatre persones a les quals acusa d’assassinat per la mort d’un jove de 28 anys el febrer de 2024 a Callús. Les acusacions diuen que els acusats van apunyalar Sambaye Koita, i un cop ferit el van treure de casa amb intenció que morís fora de la casa. Cal dir que la fiscalia acusa 4 persones i les considera a totes autores d'assassinat, mentre que l'acusació particular exculpa un dels acusats. El cas està sent jutjat pel procediment del jurat a l’Audiència de Barcelona en diverses sessions fins al dia 17. Els acusats no declararan fins al penúltim dia, el pròxim 16 de juny, per decisió pròpia.
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