La inauguració del CAP de Sant Fruitós esdevé un sentit homenatge al doctor Pere Morán
La figura de qui fou metge del poble fins al 1998, quan va morir, i que posa nom al centre va ser referència constant de l’atenció de proximitat que s’hi dispensa
Tot i la seva absència des de fa gairebé tres dècades, el nom del doctor Pere Morán Medina s’ha escoltat repetidament, aquest divendres a Sant Fruitós de Bages, una tarda en la qual el municipi ha inaugurat oficialment el nou centre d’assistència primària (CAP), que va entrar en funcionament just fa un mes. No només perquè dona nom al nou equipament, sinó també perquè en les diferents intervencions se l’ha posat d’exemple i referència del sentit que tenen aquestes instal·lacions: el lloc on es dispensa l’atenció sanitària més pròxima. De fet, un dels moments d’aquest acte, que ha encapçalat el conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha estat la descoberta de la placa que en deixa constància.
Dalmau hi ha incidit en el seu parlament, agafant-se a algunes de les paraules que prèviament havia dit el Borja Morán, fill de l’homenatjat. «Si poguéssim resumir l’essència del país amb alguns dels valors que se’n desprenen, hauríem escollit les paraules que has dedicat al teu pare. Perquè condensen algunes de les coses que ens defineixen com a societat i com a país», deia el conseller, que tot seguit precisava que «parlo del valor de cuidar-nos els uns als altres, i del tresor més gran que té Catalunya, que és el seu sistema sanitari, i en especial l’atenció primària. Paraules que parlen de l’entrega i el servei públic de tants professionals públics del país, parlen de la nostra vida en comunitat, i parlen dels valors. De l’entrega d’algú que s’hi ha dedicat, i a la vegada el reconeixement col·lectiu que ens donem. I aquest edifici contribueix també molt a tenir aquesta cura ciutadana».
L’alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, també ha volgut posat de relleu la figura de Pere Morán i el procés seguit per escollir el seu com a nom del nou CAP. Batanés s’hi ha referit subratllant que «al capdavall, la vocació de servei ha de ser a tots els nivells. I una mostra del que tenim avui aquí i del nom que porta aquest CAP és allò que ens fa sentir orgull com a poble i com a país. El de la vocació de servei en qualsevol dels nivells que ens toqui estar en aquesta vida».
11 anys de feina
Ha recordat que l’any 2015 «vam anar amb l’aleshores regidora de Salut Mònica Cruz a tocar la porta del departament per demanar un CAP per Sant Fruitós perquè el que teníem no reunia les condicions. Han passat 11 anys, ha valgut la pena esperar, perquè tenim un edifici que ja era municipal, que podia créixer com s’ha demostrat. No ha estat fàcil, però entenem que has d’esperar el teu torn, però poder dir quan arriba que tens un bon equipament. I aquest ho és». I ja ha aprofitat l’ocasió per, amb un somriure, deixar sobre la taula dels responsables de Salut que «hi ha 8 metres més de sòl per créixer, a la vostra disposició».
En la primera de les intervencions, Elia Tortolero, delegada del Govern a la Catalunya Central, ha destacat de la inauguració que «és una mostra que quan les diferents institucions treballen plegades, es fan realitat somnis com aquest: tenir un millor espai de salut, un CAP, que és la primera porta de la salut per a qualsevol veí i veïna».
Una inversió de prop de 4 milions
El nou edifici del CAP de Sant Fruitós de Bages, que es va posar en servei just ara fa un mes, ha estat possible a partir de la completa transformació i ampliació del que era l’antiga biblioteca. Per fer-ho realitat han calgut unes obres de reforma i ampliació que han suposat una inversió de 3,9 milions d’euros.
De fet, a finals d’abril l’edifici ja estava completament acabat i equipat, i només faltava que el personal rebés l’avís per iniciar l’activitat en el nou espai. La renovació i millora de les instal·lacions, finançades pel Servei Català de la Salut, ha permès oferir als usuaris disposar d’un equipament més modern, ampli i adaptat a les necessitats actuals. Cal tenir present que fins a l’obertura d’aquest edifici pràcticament nou, els serveis sanitaris estaven disgregats.
El centre disposa de 15 consultes distribuïdes en tres plantes. A la planta baixa hi ha l’àrea d’entrada principal i administrativa, una aula d’educació sanitària, l’àrea d’atenció no programada i diverses consultes de medicina general. També compta amb una segona entrada independent, amb consultes i lavabo propis, per poder funcionar de manera separada en cas de pandèmia o d’emergències similars.
A la primera planta s’hi ubiquen les consultes d’odontologia, l’àrea d’atenció a la dona, el despatx de treball social, consultes de medicina general, espais administratius i un magatzem. Finalment, la segona planta disposarà d’espais per al personal, sala de màquines, magatzem i accés a la coberta. Aquest disseny permet millorar l’atenció sanitària, ampliar serveis i adaptar l’equipament a les necessitats dels professionals i de la població.
La intervenció ha inclòs la creació de dos patis interiors per afavorir l’entrada de llum natural i millorar el confort ambiental dels espais. A més, s’ha vetllat per integrar arquitectònicament la nova construcció amb l’edifici existent, respectant-ne la volumetria i els elements singulars. En total, el nou CAP disposa d’una superfície construïda de 1.317,10 m² i d’una superfície urbanitzada de 490,10 m².
La figura de Pere Morán Medina
La denominació del nou CAP combinarà finalment el nom del municipi amb el de Pere Morán Medina, un dels metges que hi va exercir durant 17 anys. La proposta va sorgir de l’entitat Casino Societat Coral i Familiar i va incorporar també la petició de la Unió Territorial de les Comarques Centrals de La Intersindical perquè el centre inclogués la referència a Sant Fruitós de Bages.
Pere Morán Medina va néixer el 22 de juny de 1956 a Fuentes de Oñoro, a la província de Salamanca, tot i que residia a Catalunya des que tenia un any. Va arribar a Sant Fruitós de Bages l’any 1981, després d’obtenir una plaça de nova creació, i hi va exercir com a metge de família i pediatre. El 1989 va inaugurar el consultori mèdic situat als baixos de la biblioteca municipal, al carrer Jacint Verdaguer, 3, exactament al mateix emplaçament on ara s’ha construït el nou CAP que porta el seu nom.
Molt implicat en la vida social del municipi, va col·laborar amb el setmanari Montpeità, amb l’AMPA de l’escola Paidos, amb la Coral i amb la Comissió de Reis, on va participar com a patge i rei i també en la construcció de les carrosses de la cavalcada, que encara avui es fan servir.
Va morir el 23 de febrer de 1998, amb només 42 anys, l’endemà de la Festa de l’Arròs. La seva mort va commoure profundament el municipi. Com a reconeixement pòstum, l’any 1999 va rebre el Premi Montpeità en el marc de la Festa Major d’Hivern.
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