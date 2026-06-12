L'Ajuntament de Sant Fruitós amortitzarà prop d'un milió d'euros de deute
L’operació, segons l’equip de govern de Gent fent Poble, permetrà estalviar 15.000 euros anuals en interessos
Regió7
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages destinarà 950.722 euros procedents del romanent de tresoreria de l'exercici 2025 a l'amortització anticipada de deute municipal. Aquesta operació, segons l’equip de govern de Gent fent Poble, permetrà reduir l'endeutament del consistori i comportarà un estalvi d'uns 15.000 euros anuals en el pagament d'interessos.
La mesura, segons argumenta l’executiu, és possible «gràcies als resultats positius de la liquidació pressupostària de 2025, que ha registrat una capacitat de finançament positiva». Aquest context econòmic favorable permet a l'Ajuntament destinar una part dels recursos disponibles a reduir el deute existent i reforçar la salut financera de la corporació.
L'amortització anticipada contribuirà a disminuir la càrrega financera municipal i a alliberar recursos «que, en els propers exercicis, podran destinar-se a la millora dels serveis públics i a noves inversions per al municipi».
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