Monistrol exigeix accions urgents de conservació a la propietat del Palau Prioral
L’Ajuntament ha fet un requeriment demanant la reparació del recent esfondrament parcial de la teulada, i no descarta actuar subsidiàriament
L’esfondrament d’una part de la coberta del Palau Prioral de Monistrol de Montserrat, un edifici privat d’origen gòtic i catalogat com a Bé Patrimonial d’Interès Local (BCIL), ha mobilitzat l’Ajuntament de la població, que ha dictat una ordre d’execució a la propietat perquè faci les actuacions pertinents de reparació i mantingui conservat l’immoble.
L’Ajuntament confia a poder enviar el requeriment aquest mateix divendres, després que els arquitectes municipals han preparat tota la documentació necessària per tirar-lo endavant. Així ho explicava l’alcaldessa de Monistrol, Núria Carreras, i ha assegurat que l’Ajuntament ha actuat amb la màxima celeritat tan bon punt s’ha tingut constància de l’esfondrament. I és que, si bé el col·lapse s'hauria produït la setmana passada, «no ho vam saber fins dimecres», sosté Carreras. Explica que l’edifici és situat en un punt que impedeix poder visualitzar la part danyada des del carrer, però reitera que en el moment en què es va conèixer què havia passat es va obrir tot el procés per fer el requeriment. De moment, s’incoa una ordre d’execució directa a la propietat confiant que actuï aviat o se li faran nous requeriments que ja inclouran penalitzacions econòmiques. Si la resposta s’allargués més del compte, tampoc no es descarta una actuació subsidiària per part de l’Ajuntament, apunta Carreras.
La CUP ho denuncia a les xarxes
En el moment d’assabentar-se del col·lapse, el grup municipal de la CUP, a l’oposició en aquest consistori, va fer pública la seva denúncia dels fets a través de les xarxes, i va demanar una resposta a l’Ajuntament, que ja ha dit que hi treballa.
Tanmateix, i més enllà d’aquest esfondrament, la CUP lamenta «la deixadesa que hi ha de fa anys» en edificis patrimonials de Monistrol, des del Palau Prioral fins a Cal Pla, i reclama que «si volem preservar aquest patrimoni, hem d’actuar i amb urgència», apunta la seva portaveu al consistori, Núria Culebras. En referència al Palau Prioral, que està en venta, sosté que «Monistrol és un poble per viure i no per especular», i reitera la necessitat de «fer un manteniment profund, i no tan sols una neteja de façana».
Un edifici que volia l’Ajuntament
El Palau Prioral de Monistrol és un edifici representatiu del primer gòtic català, amb una planta irregular i un claustre, tot i que ha perdut part de la seva fesomia original per les diverses actuacions que s’hi han fet al llarg dels segles, fins arribar a esdevenir un hostal i una oficina bancària.
Va ser edificat pels volts del 1340 per ordre de Ramon de Vilaregut, prior del monestir de Santa Maria de Montserrat, com a habitatge residencial a la vila.
Actualment, l’edifici del Palau Prioral continua a mans privades després de l’intent fallit de compra per part de l’Ajuntament, que el volia adquirir com a equipament municipal. Va ser el 2010, quan la coalició de govern entre ERC i PSC va intentar fer una operació de compra lligada a un projecte de construcció de pisos amb el grup Gaudir, propietari de l’antiga fàbrica Can Comes de Monistrol. Segons l’acord, la promotora podria construir en aquest sector prop de 200 habitatges i, com a contrapartida, compraria el Palau Prioral al seu propietari per un valor màxim de 800.000 euros i després del cediria a l’Ajuntament. Tanmateix, la crisi immobiliària del moment, i que s’aniria agreujant en els mesos posteriors, va aturar el procés perquè el promotor es va fer enrere.
En aquests moments, la compra de l’edifici no és una opció que l’Ajuntament actual tingui sobre la taula, segons que ha explicat l’alcaldessa.
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