Sallent impulsa un procés participatiu per definir la transformació del nucli antic
L’Ajuntament obre una enquesta ciutadana en el marc del Pla de Barris per recollir propostes i necessitats del veïnat de cara al projecte “Sallent, un salt endavant!”
L’Ajuntament de Sallent ha posat en marxa un procés participatiu en el marc del projecte de transformació integral del nucli antic del municipi, que es desenvoluparà durant els pròxims anys sota el lema “Sallent, un salt endavant!” i amb el suport del Pla de Barris i Viles 2025-2029 de la Generalitat de Catalunya.
L’objectiu de l'enquesta és recollir la veu de la ciutadania per incorporar-la a la definició del projecte. El consistori vol comptar amb les aportacions dels veïns i veïnes per detectar necessitats del dia a dia, identificar aspectes de millora i recollir propostes concretes sobre com ha de ser el futur del barri i del municipi. Tot plegat per "construir plegats un entorn més habitable, inclusiu i sostenible".
Les contribucions que es recullin s’integraran en la redacció del projecte que presentarà l’Ajuntament. El procés es vehicula a través d’una enquesta en línia, que es pot respondre en pocs minuts i que està oberta a tota la ciutadania interessada. Es pot accedir a l’enquesta a través d’aquest enllaç.
En el qüestionari s’inclouen preguntes sobre els principals problemes i aspectes a millorar en àmbits com l’habitatge, l’espai públic i els equipaments comunitaris, el medi ambient i la sostenibilitat, la situació social i econòmica, així com la demografia i la cohesió comunitària.
També es demana als participants que aportin propostes de millora en aquests àmbits i, si escau, en altres aspectes no recollits específicament a l’enquesta, però que considerin rellevants en matèria d’urbanisme.
Una inversió de 12,5 milions d'euros
L’Ajuntament de Sallent s’ha presentat al Pla de Barris de la Generalitat amb una proposta de transformació del nucli antic que preveu una inversió de 12,5 milions d’euros. “Ara mateix, estem orientant totes les polítiques municipals cap a la transformació del nucli antic”, afirmava a aquest diari l’alcalde, Oriol Ribalta, que considera el programa “una eina imprescindible”.
El projecte inclou actuacions per revitalitzar el centre històric, on es concentra “pràcticament el 75% dels habitatges buits de Sallent”. Ribalta subratllava que l’objectiu és “esponjar el nucli antic i crear espais més oberts i amables”, així com “revitalitzar el comerç local” i millorar la mobilitat amb carrers més pacificats i nous espais d’aparcament.
Entre les actuacions previstes destaca la millora del Parc Pere Sallés, amb la replantació d’espècies, la rehabilitació de fonts i la incorporació de sistemes d’aprofitament d’aigua. “Volem un espai amb molta més riquesa botànica”, explicava el batlle, que també defensava la necessitat de “posar al dia un espai que fa pràcticament cent anys que dona vida al municipi”.
El consistori ja ha iniciat algunes intervencions, com la del carrer Pont, mentre aspira a obtenir el finançament del Pla de Barris, que cobriria la major part de la inversió. “Lluitarem amb dents i ungles perquè ens atorguin l’ajut, però la nostra política es mantindrà igual”, afirmava Ribalta, que afegia que l’objectiu final és “cohesionar socialment el municipi” i garantir que Sallent continuï sent “un lloc on es viu bé”.
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