Sant Fruitós promourà una cinquantena de pisos de lloguer assequible a través de dues fundacions
Es construiran, a través d’un règim de cessió de sòl, dos edificis en una parcel·la entre les avingudes Bertrand i Serra i Lluís Companys, pensats per a joves
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha fet un pas endavant per ampliar el parc d’habitatge assequible al municipi amb la construcció d’una cinquantena habitatges de protecció oficial destinats al lloguer per a joves.
El ple municipal d’aquest dijous ha aprovat la cessió en dret de superfície d’una parcel·la de 3.778 metres quadrats, de titularitat municipal, situada entre l’avinguda de Lluís Companys i l’avinguda de Bertrand i Serra, al Sector Nord, on es construiran aquests nous habitatges.
Aquesta cessió del terreny es farà concretament a les fundacions sense ànim de lucre Fundació Família i Benestar Social i Fundació Factoria de Somnis durant un període de 75 anys. Al llarg d’aquest temps, les fundacions assumiran la construcció i gestió dels habitatges, que mantindran la qualificació de protecció oficial en règim de lloguer. Un cop finalitzat aquest període, els edificis passaran a ser de patrimoni municipal.
Les fundacions han presentat un projecte pilot que preveu la construcció de dos edificis mitjançant un sistema de mòduls prefabricats industrialitzats. Segons el consistori, aquesta proposta aposta per un model innovador que permet optimitzar els espais residencials, oferint habitatges funcionals i àmplies zones comunes que afavoreixen la convivència i la cohesió social. «El projecte destaca també per la seva elevada qualitat constructiva i arquitectònica, així com per l’aposta per l’eficiència energètica», destaca l’executiu santfruitosenc de Gent fent Poble.
Aquest projecte s’emmarca dins del Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge, que té com a objectiu incrementar l’oferta de pisos assequibles al municipi i facilitar l’accés a un habitatge digne a la ciutadania.
Segons han concretat fonts de l’Ajuntament, s’ha decidit destinar aquesta promoció específicament a joves, «en el marc de les polítiques d’emancipació juvenil que impulsa des de fa anys». L’objectiu, afegeixen, «és facilitar que els joves de Sant Fruitós de Bages puguin desenvolupar el seu projecte de vida al municipi i disposar d’alternatives residencials assequibles que els permetin continuar vivint al poble».
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