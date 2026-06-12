Sant Vicenç fa un control biològic per combatre el pugó dels arbres
S’utilitzen petits insectes, com vespes o marietes que ajuden a fer efectiu el tractament, que s'està fent al carrer Francesc Macià
Regió7
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha iniciat un tractament innovador i 100% ecològic per controlar la plaga de pugó que afecta els arbres del carrer Francesc Macià. El municipi incorpora per primera vegada un sistema de control biològic, utilitzant dues espècies d’insectes beneficiosos: Aphidius coleman (una petita vespa paràsita que localitza i parasita el pugó) i Adalia bipunctata (una marieta depredadora capaç de consumir grans quantitats de pugó al llarg del seu cicle vital).
Totes dues actuen de manera complementària i permeten reduir el pugó sense productes químics. Fonts municipals adverteixen que és molt important que ningú les toqui per assegurar que el tractament pugui ser efectiu. Amb aquest mètode se substitueixen els tractaments químics convencionals i reforça el compromís del consistori amb una gestió ambientalment responsable de l’arbrat urbà.
El tractament biològic contra el pugó funciona introduint enemics naturals que regulen la plaga de manera natural i sostenible. Es tracta d’un tractament natural, segur i efectiu, amb dues espècies que s’alliberen als mateixos arbres perquè hi actuïn, mitjançant unes caixetes de cartró petites penjades dels arbres, sent completament innòcues per a les persones, els animals domèstics i la resta de vegetació.
Compromís amb una gestió verda i responsable
L’Ajuntament destaca que aquesta actuació forma part d’una estratègia més àmplia per impulsar polítiques ambientals sostenibles i millorar la qualitat de vida al municipi. El control biològic és actualment una eina pionera, però amb l’eficàcia demostrada que suposa, s’anirà estenent progressivament a altres zones verdes si els resultats continuen essent positius.
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