Tapes protectores per a gots: la nova mesura de Santpedor per a una Festa Major més segura
La iniciativa, impulsada per la Regidoria d’Igualtat, Feminisme i LGTBI, busca prevenir la manipulació de begudes i promoure espais d’oci més segurs i lliures de violències
Regió7
La Festa Major de Santpedor estrena tapes protectores per a gots per prevenir la introducció de substàncies no desitjades a les begudes. Es tracta d'un accessori pràctic, còmode i fàcil de portar, pensat per contribuir a la seguretat de totes les persones que participen en les activitats de la Festa Major.
Es distribuiran gratuïtament, juntament amb palletes de cartró, als Punts Liles i a les barres dels serveis de bar. A més, els Àngels de Nit també en repartiran al llarg de les diferents activitats festives.
Aquesta iniciativa, impulsada per la Regidoria d’Igualtat, Feminisme i LGTBI, reforça el compromís de Santpedor amb un oci nocturn més segur, responsable i respectuós.
Amb accions com aquesta, Santpedor aposta per una Festa Major on la diversió, la convivència i el respecte siguin els veritables protagonistes, promovent espais d’oci lliures de violències i garantint que tothom pugui gaudir de la festa amb tranquil·litat, seguretat i confiança.
Més de quaranta activitats
La Festa Major de Santpedor arrenca avui, dijous 11 de juny, amb el pregó institucional a càrrec de la doctora Carme Comellas Berenguer, que tindrà lloc a les 19.30 hores a la Capella de Sant Andreu.
El pregó donarà el tret de sortida a cinc dies de celebració, fins al 15 de juny, amb més de quaranta activitats adreçades a tots els públics. “Esperem que tothom en gaudeixi molt i celebrem aquesta Festa Major intensament amb alegria, respecte i convivència”, compartia l’alcalde de Santpedor, Agustí Comas Guitó.
El programa combina propostes consolidades amb diverses novetats, com el retorn de la companyia Xerric, l’Empartxada amb la ruta dels portals, un sopar popular amb bingo musical i concert, la festa d’inflables del Consell dels Infants o un espai de joc lliure per a la primera infància.
Tampoc hi faltaran alguns dels actes més esperats, com l’entrada de penyes, les orquestres, el concert amb La Tropical, la matinal de cultura popular o la Festa Holy de colors.
El pregó d’enguany anirà a càrrec de la doctora Carme Comellas, una destacada professional de la medicina de l’esport vinculada a institucions de referència com el CAR de Sant Cugat, la Direcció General de l’Esport i l’Hospital de Sant Pau.
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