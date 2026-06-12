Un vídeo fet amb intel·ligència artificial mostra com era el dia a dia a la mina de Cardona
El municipi bagenc recrea en l'audiovisual els inicis de la mineria de la potassa en el marc del seu centenari
Regió7
Cardona va donar el tret de sortida, el passat divendres 5 de juny, a la commemoració del centenari de l’inici de l’explotació de les sals potàssiques amb un acte institucional celebrat al Parc Cultural de la Muntanya de Sal, al voltant dels pous Alberto i Maria Teresa, espais emblemàtics dels primers anys de l’activitat minera subterrània al municipi bagenc. Durant l’esdeveniment es va estrenar un vídeo creat a partir d’una seixantena de fotografies històriques, animades amb intel·ligència artificial.
La jornada va marcar l’inici d’un cicle commemoratiu que s’allargarà fins al 2032 i que té com a objectiu recordar la transcendència del projecte impulsat per la Unión Española de Explosivos (UEE), així com posar en valor l’impacte econòmic, social i urbanístic que la mineria de la potassa va tenir a Cardona al llarg de bona part del segle XX.
Un dels moments més destacats de l’acte va ser l’estrena del projecte audiovisual Centenari de l’inici de l’explotació de les sals potàssiques de Cardona, una producció impulsada per l’Arxiu Històric de Cardona, la Fundació Cardona Històrica i l’Ajuntament de Cardona. Es tracta d’un vídeo elaborat a partir d’una seixantena de fotografies històriques que, gràcies a l’aplicació de tecnologia d’intel·ligència artificial, han estat animades per recrear escenes dels inicis de la mineria potàssica i de la vida de la comunitat minera cardonina.
L’audiovisual posa el focus no només en la construcció de la mina, sinó també en les persones que van viure l’arribada de la mineria a Cardona. A través d’imatges històriques animades, es mostren escenes de treball a l’interior de les galeries, la vida quotidiana a les colònies mineres i la profunda transformació social i urbanística que va experimentar el municipi durant les primeres dècades del segle XX.
Durant l’acte, l’alcaldessa de Cardona, Lluïsa Aliste, va definir el vídeo com "un homenatge als miners, als empresaris, a les famílies i a totes les persones que van protagonitzar aquests anys tan importants per a Cardona". Segons va destacar, l’audiovisual és també "una manera de recuperar rostres, mirades i moments que formen part de la nostra història, així com una eina extraordinària per preservar la memòria col·lectiva i transmetre-la a les noves generacions".
La batllessa va remarcar igualment que "conservar la memòria és també una manera de reconèixer i valorar aquells que ens han precedit" i va reivindicar el llegat que l’activitat minera ha deixat al municipi. En aquest sentit, va assenyalar que "la mineria ha donat a Cardona un patrimoni geològic únic al món, un patrimoni industrial i arquitectònic de gran valor, un llegat documental i fotogràfic excepcional i, sobretot, un patrimoni humà format pels testimonis, les vivències i els records de les persones que van protagonitzar aquesta etapa de la nostra història".
Per la seva banda, el director de l’Arxiu Històric de Cardona, Andreu Galera, va subratllar la importància de preservar les històries personals vinculades a la mineria: "Aquest espai de record ha de tenir en compte les petites històries dels protagonistes, de la gent que va viure de la mineria", va afirmar. L’historiador també va posar en relleu el paper del municipi bagenc com a referent del sector durant dècades i va recordar les dures condicions laborals dels treballadors, que "cada dia pujaven i baixaven en unes condicions de treball molt precàries, fins al punt que alguns hi van deixar la vida". En total, 81 miners van perdre la vida a les mines de Cardona.
Un homenatge fins al 2032
El projecte commemoratiu, que s’estendrà fins al 2032, vol anar més enllà de la dimensió estrictament industrial de les mines i reivindicar la memòria social vinculada a la mineria de la potassa. El programa abordarà aspectes com les migracions obreres, les desigualtats socials, les reivindicacions laborals i els conflictes que van marcar diferents períodes històrics, des de la Segona República fins al franquisme i la transició democràtica.
La iniciativa s’inscriu en un programa de commemoracions que permetrà aprofundir, al llarg dels pròxims anys, en episodis i elements clau de la història contemporània de Cardona relacionats amb la mineria potàssica, com ara la construcció de les colònies mineres, la vaga de les Nou Setmanes, la revolta anarquista de 1932 o l’evolució de les reivindicacions socials i laborals de la comunitat minera.
L’acte institucional es va celebrar en el marc del V Congrés Internacional sobre la Sal i de la Festa de la Sal, reforçant així el paper de Cardona com a referent patrimonial, cultural i memorial al voltant de la sal i de la història minera de Catalunya.
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