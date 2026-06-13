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El jove mort a la resclosa de l'Ametlla de Merola era veí de Navàs

Segons ha confirmat l'Ajuntament a les seves xarxes socials, el traspassat és un noi de 18 anys de la localitat

Resclosa de l'Ametlla de Merola en una imatge al març del 2025

Resclosa de l'Ametlla de Merola en una imatge al març del 2025 / Arxiu

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Núria León

Núria León

El jove de 18 anys que ha mort ofegat aquest dissabte a la tarda a la resclosa de l’Ametlla de Merola era veí de Navàs. Així ho ha confirmat l'Ajuntament de la localitat a través de les seves xarxes socials. El noi va llançar-se al riu Llobregat mentre es banyava amb un grup d’amics i no va poder tornar a sortir a la superfície.

Els Bombers de la Generalitat, que s’hi han desplaçat 12 dotacions dels Bombers, entre les quals efectius dels GRAE, submarinistes i un helicòpter, l'han localitzat dues hores després dins de l'aigua. Han iniciat les maniobres de reanimació, però no han pogut fer res per salvar-li la vida.

Durant el dispositiu, l’helicòpter ha inspeccionat un tram del riu Llobregat per descartar que el jove hagués estat arrossegat pel corrent.

Les tasques de recerca han sigut complicades perquè a la zona on els joves es banyaven hi havia un efecte de corrent circular que dificultava l’accés dels equips de rescat.

En aquest servei hi ha treballat també 6 dotacions dels Mossos d’Esquadra, que s’han fet càrrec de les diligències judicials, i 2 ambulàncies, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs per part del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

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