El jove mort a la resclosa de l'Ametlla de Merola era veí de Navàs
Segons ha confirmat l'Ajuntament a les seves xarxes socials, el traspassat és un noi de 18 anys de la localitat
El jove de 18 anys que ha mort ofegat aquest dissabte a la tarda a la resclosa de l’Ametlla de Merola era veí de Navàs. Així ho ha confirmat l'Ajuntament de la localitat a través de les seves xarxes socials. El noi va llançar-se al riu Llobregat mentre es banyava amb un grup d’amics i no va poder tornar a sortir a la superfície.
Els Bombers de la Generalitat, que s’hi han desplaçat 12 dotacions dels Bombers, entre les quals efectius dels GRAE, submarinistes i un helicòpter, l'han localitzat dues hores després dins de l'aigua. Han iniciat les maniobres de reanimació, però no han pogut fer res per salvar-li la vida.
Durant el dispositiu, l’helicòpter ha inspeccionat un tram del riu Llobregat per descartar que el jove hagués estat arrossegat pel corrent.
Les tasques de recerca han sigut complicades perquè a la zona on els joves es banyaven hi havia un efecte de corrent circular que dificultava l’accés dels equips de rescat.
En aquest servei hi ha treballat també 6 dotacions dels Mossos d’Esquadra, que s’han fet càrrec de les diligències judicials, i 2 ambulàncies, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs per part del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Tres morts al medi natural aquest dissabte
Aquest és el tercer mort aquest dissabte al medi natural a Catalunya, els Mossos d’Esquadra han localitzat sense vida un submarinista desaparegut a Cadaqués i una persona també ha perdut la vida en caure al port de Medacorba, a Alins.
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