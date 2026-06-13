Les piscines de Santpedor fan 50 anys amb l’estrena de nous vestidors
Les instal·lacions han obert aquest dissabte la temporada, amb noves zones d’ombra i un espai amb hamaques
L’Ajuntament de Santpedor ha celebrat aquest dissabte la inauguració de la renovació integral dels nous vestidors i la recepció de les piscines municipals. Els santpedorencs i santpedorenques han pogut visitar l’equipament, ara reconvertit en un espai diàfan, amb unes entrades més grans i adaptades a l’accessibilitat, així com vestidors més amplis amb serveis moderns. A més, les piscines també estrenen aquesta temporada noves zones d’ombra i un espai amb hamaques a la zona de pícnic.
L’estrena ha coincidit amb els 50 anys de la construcció de les piscines, en el marc de la festa major de Santpedor. I aquest dissabte les piscines obrien les portes a la nova temporada d’estiu.
La inauguració ha anat acompanyada d’una exposició fotogràfica dels 50 anys de l’equipament. Es tracta d’un recull d’imatges històriques en una posada en escena itinerant que es podrà veure ampliada a la Biblioteca de cara a setembre i que ha comptat amb la tasca de la historiadora Mireia Vila, la col·laboració del Club Natació Santpedor, així com amb la cessió de fotografies de santpedorencs i santpedorenques.
Una remodelació integral
Les piscines municipals i l’edifici d’accés i vestidors es van inaugurar l’any 1976. Amb el pas del temps, s’han anat fent diverses millores als vasos de les piscines i a les instal·lacions per a adaptar-les als requisits actuals de seguretat i confort. Mentrestant, l’edifici dels vestidors havia conservat el seu disseny original.
Per això, l’Ajuntament va apostar per una renovació integral de l’espai interior, respectant el volum original de l’edifici, però reorganitzant-ne la distribució perquè fos més espaiosa. Les obres han inclòs la millora de l’accés a l’edifici i a les piscines adaptant-lo a la normativa d’accessibilitat actual, la modernització dels serveis de dutxa i lavabos i uns vestidors més amplis.
L’alcalde de Santpedor, Agustí Comas Guitó, ha explicat el procés d’obres «en un equipament que ha anat tenint actualitzacions i millores al llarg dels seus cinquanta anys i que avui estrena un edifici d’entrada i vestidors moderns i amb accessos millorats». I les definia com «unes piscines municipals referents a la comarca, tancant un cicle d’actuacions per fer encara més confortables les piscines per a la ciutadania».
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