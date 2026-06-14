Ferit un motorista en una col·lisió amb un cotxe a la B-430, a Sallent
El conductor de la motocicleta ha estat evacuat a l’Hospital Sant Joan de Déu
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Un motorista ha resultat ferit aquest diumenge al matí en una col·lisió amb un turisme a la carretera B-430, dins el terme municipal de Sallent.
L’accident s’ha produït cap a les 9.39 hores al punt quilomètric 2,2 de la via. Segons les primeres informacions, el conductor de la motocicleta presentava dolor al pit i a una cama després de l’impacte.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers, efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i la policia. Un cop atès al lloc de l’accident, el ferit ha estat traslladat a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.
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