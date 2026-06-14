La Festa Major de Santpedor arriba a l’equador amb una alta participació
Dissabte al matí es van inaugurar els nous vestidors de les piscines municipals
Regió7
La Festa Major de Santpedor 2026 ha arribat aquest cap de setmana a l’equador de la seva programació després de tres dies intensos d’activitats culturals, festives i populars. Els actes van començar dijous amb el pregó institucional a càrrec de la doctora Carme Comellas Berenguer a la Capella de Sant Andreu, seguit de la XIII Empartxada, l’Empartxafoc amb els Bous de Foc i un concert del grup Mitjanit que va donar el tret de sortida a les nits festives.
Divendres, el protagonisme va ser per als més petits amb el pregó infantil del Consell dels Infants de Santpedor que van recuperar la Festa Major i totes les activitats per a infants i l’espectacle del grup Xerric. La jornada també va incloure el ball del Bou Brufadet, una encesa conjunta dels diables petits i la presentació del Bou de goma. Al vespre, l’entrada de penyes feia bullir la plaça amb centenars de persones esperant l’arribada de les colles, la plantada dels seus gegants, la mostra de cultura popular santpedorenca amb els geganters, castellers, bastoneres, Bous de Foc i l’encassacada del Timbaler, que van precedir el tradicional tret de sortida de la Festa Major i una cercavila fins al recinte de penyes. La música va continuar fins ben entrada la matinada amb les sessions de DJ Neus González i DJ Tomàs.
Dissabte va ser una de les jornades amb activitats durant tot el dia. Al matí es van inaugurar els nous vestidors de les piscines municipals. Després seguia la masterclass de zumba a càrrec de la Susanna Massagué que va omplir la plaça de ball a ritme de rumba, samba i bachata, tot i la calor, i el tradicional Concurs de Paelles al Sol al recinte de penyes. A la tarda, el Gimnàs Sport Centre va oferir una mostra de les seves activitats, mentre que les penyes van fer la recollida de gegants i la cercavila pels carrers del poble. L’Orquestra Saturn va fer ple a Cal Llovet en una tarda de repertori de marxa i de ball.
El programa també va incloure l’espectacle familiar “Menuda Comèdia”, les Corredisses Petites dels Bous de Foc a la plaça Gran U d’Octubre. També a la plaça, i una de les novetats d’enguany, va ser el sopar popular i el bingo musical amb el grup santpedorenc Rewind, un punt de trobada familiar i festiu que va rebre molt bona acollida. La matinada de dissabte a diumenge seguia amb la festa de La Tropical, DJ Enka i DJ Gami.
Aquest diumenge al matí, la celebració ha continuat des de primera hora amb les tradicionals matines de la Xaranga Bandsonats i un esmorzar popular amb coca i xocolata. El moment central de la jornada ha estat la Matinal de Cultura Popular, que ha reunit les principals entitats culturals de Santpedor en una cercavila des de la plaça Gabriel Prat fins a la plaça Gran U d’Octubre. La mostra ha comptat amb la participació dels Castellers de Santpedor, la Colla Gegantera, els Bous de Foc, l’Associació de Cultura Popular Escoles de Santpedor, Batuk d’Or i la Colla Bastonera, oferint una exhibició del ric patrimoni festiu i tradicional del municipi.
Amb encara dues jornades per endavant, la Festa Major manté un ampli ventall d’activitats que continuaran omplint Santpedor de música, tradició i convivència fins al seu tancament dilluns. Podeu revisar tota la programació a la pàgina web https://www.santpedor.cat/288-temes/festa-major-2026
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