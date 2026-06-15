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Mobilitat

Així afectarà el pas de la Volta Ciclista Femenina per Sant Fruitós de Bages, dissabte

Aproximadament 150 corredores participaran en la segona etapa de la ronda ciclista, que travessarà el municipi entre les 10.10 i les 10.20 hores

Una imatge de la Volta femenina del 2024

Una imatge de la Volta femenina del 2024 / Arxiu/Eduard Vega

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Pau Brunet

Pau Brunet

Manresa

Sant Fruitós de Bages serà escenari aquest dissabte, 20 de juny, de la 3a edició de la Volta Ciclista a Catalunya Femenina. La segona etapa de la ronda ciclista creuarà el nucli urbà per la carretera de Vic (N-141c) en direcció a Torroella de Baix i tindrà efecte directe en la mobilitat del municipi.

La Volta Ciclista a Catalunya Femenina és una competició inclosa en el calendari ciclista internacional i compta amb la participació d’aproximadament 150 corredores, acompanyades per un ampli dispositiu de vehicles d’organització i suport. Aquesta tercera edició es disputa entre el 19 i el 21 de juny i en la seva segona etapa travessarà la Catalunya central de sud a nord, sortint de Sant Vicenç de Castellet, passant per Sant Fruitós i Horta d'Avinyó, abans d'enfilar cap al Berguedà i la Cerdanya, amb arribada a la Molina.

Quan afectarà a Sant Fruitós?

Segons informa el consistori de Sant Fruitós, es preveu que el pas de les ciclistes es produeixi entre les 10.10 h i les 10.20 h de dissabte. Abans, però, des de les 10, ja es durà a terme un tall total de la circulació de la carretera de Vic per garantir la seguretat de la prova. També hi haurà afectacions puntuals a la sortida de la urbanització de la Rosaleda.

Sant Vicenç de Castellet-La Molina

Sant Vicenç de Castellet-La Molina / Volta a Catalunya

Places d'aparcament

També per garantir la seguretat de les ciclistes, en les hores prèvies al pas de la cursa per Sant Fruitós es restringirà l’estacionament a tot el tram del recorregut. Aquestes restriccions, assegura el consistori, estaran degudament senyalitzades a la via pública.

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