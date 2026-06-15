Cardona exposa al Govern la necessitat de revitalitzar el nucli antic
En una trobada amb el conseller de Presidència, l’Ajuntament va demanar suport per a les polítiques d’habitatge i de promoció econòmica
Cardona ha posat damunt la taula de la Generalitat els principals reptes que afronta en aquest moment com a municipi: preservació i reactivació del nucli històric, foment de l’oferta d’habitatge i promoció econòmica. Ho ha fet aprofitat la visita institucional que hi ha dut a terme el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que ha servit per abordar amb l’Ajuntament alguns dels principals projectes i reptes de futur.
En aquest marc, el consistori va exposar les línies de treball que està desenvolupant per optar a la convocatòria del Pla de Barris, amb l’objectiu d’obtenir recursos que afavoreixin la regeneració urbana i social del centre històric, declara Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).
També es van presentar les iniciatives destinades a ampliar el parc d’habitatge disponible al municipi, entre les quals destaca l’adquisició i rehabilitació d’immobles per destinar-los a habitatge social, com és el cas de les antigues colònies mineres dels Arquers.
El desenvolupament econòmic i la generació d’ocupació va ser un altre dels punts centrals de la trobada. L’Ajuntament va exposar l’esforç fet per tirar endavant el polígon industrial de la Cort II com a nou pol d’atracció d’activitat econòmica, i en aquesta línia va incidir en la necessitat de disposar d’habitatge també per facilitar l’arribada de noves empreses i afavorir l’arrelament de població al territori.
Segons fonts municipals, en aquest àmbit el conseller va expressar la voluntat de treballar conjuntament amb el municipi per explorar vies de col·laboració que contribueixin a reforçar la captació d’activitat empresarial i la generació d’oportunitats econòmiques.
Un altre dels punts tractats va ser el de la salut comunitària i les accions que s’estan impulsant a Cardona en col·laboració amb diferents agents del territori, entre els quals la Fundació SHE, així com les línies de treball derivades de l’estudi científic que aquesta entitat promou. Finalment, també es va compartir la necessitat de continuar generant oportunitats per als joves i reforçar els serveis que contribueixen a mantenir viu el municipi.
Posteriorment, la delegació va visitar les obres de remodelació de la plaça del Mercat i de la plaça Merli, dues actuacions que el consistori qualifica de «clau» dins l’estratègia de revitalització del nucli històric. La visita va finalitzar a la Casa dels Gegants, on van poder conèixer el projecte de preservació i difusió del patrimoni cultural i festiu de Cardona.
L’alcaldessa destacava que «per garantir la cohesió territorial i l’equilibri del país cal continuar apostant pels municipis. Necessitem habitatge, educació, serveis de qualitat i oportunitats laborals perquè la gent pugui viure i desenvolupar el seu projecte de vida al territori».
Per la seva banda, el conseller de la Presidència, que abans havia assistir a la inauguració del nou CAP de Sant Fruitós de Bages, exposava que davant els reptes que viu el país en matèria social i econòmica, «és més necessari que mai» posar el focus en «l’estabilitat, la mirada llarga i la capacitat de generar grans consensos de país».
També va destacar la importància de treballar conjuntament per l’equilibri territorial i així, generar oportunitats per a tothom, visqui on visqui. «No ens podem permetre una Catalunya que vagi a dues velocitats», va dir.
El conseller va visitar el municipi acompanyat d’una delegació institucional que ha comptat amb la presència de la delegada territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, Elia Tortolero; la cap del Gabinet del conseller de la Presidència, Mari Fernández; la cap de l’Oficina de la delegada de la Catalunya Central, Bea Moreno; i el secretari de Governs Locals i Relacions amb Aran, Xavier Amor.
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