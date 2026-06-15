El Consell del Bages afirma que en tres anys ha assolit tres quartes parts dels compromisos per al mandat
L’executiu diu que la institució ha guanyat veu reivindicativa en temes com els canvis del decret del transport escolar o l’avenç d’un pròxim desdoblament de la C-55
El Consell Comarcal del Bages ha fet balanç dels tres primers anys del mandat 2023-2027 i ha reivindicat el paper de la institució com a «motor de lideratge territorial», prestació de serveis públics, cooperació municipal i projecció de comarca. El govern comarcal (format per ERC i Junts) ha assegurat que ja s’ha assolit un 75,5% de compliment de les actuacions previstes al Pla d’Acció de Mandat, i ha defensat que aquests tres anys han servit per «reforçar la veu del Bages, ampliar serveis i impulsar projectes estratègics per al conjunt dels municipis».
El president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, ha subratllat que en aquests tres quarts de mandat «hem volgut que el Consell Comarcal actués com una institució amb veu pròpia, capaç de liderar reivindicacions, millorar serveis essencials i generar aliances territorials». Hernàndez ha remarcat que el Bages és una comarca «central no només geogràficament, sinó també pel seu potencial industrial, social, educatiu, cultural i territorial».
El balanç del mandat l’ha estructurat l’executiu al voltant de tres grans objectius: liderar les principals reivindicacions de la comarca, millorar els serveis públics que arriben als municipis i a la ciutadania, i projectar el Bages com una comarca amb més oportunitats, més cohesió i més ambició de futur.
Més veu institucional
Un dels elements que ha destacat ha estat el de l’increment de l’activitat institucional i «la capacitat d’incidència del Consell Comarcal». Segons l’equip de govern, la institució ha reforçat la presència als municipis, ha intensificat la relació amb els principals agents del territori i «ha traslladat les reivindicacions del Bages» davant del Govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya i les entitats municipalistes.
En aquest àmbit, el govern comarcal ha posat en relleu la reivindicació d’un finançament just del transport escolar no obligatori, amb un treball compartit per aconseguir el compromís del Govern de modificar el Decret que ho regula durant aquesta legislatura.
També s’ha destacat el «seguiment institucional» per avançar en el desdoblament de la C-55 i en la gratuïtat de la C-16 per a la mobilitat obligada, dues reivindicacions que qualifiquen de «clau» per a la seguretat viària, la competitivitat econòmica i la connectivitat de la Catalunya Central.
El Consell també assegura que ha reforçat aliances amb agents com la Universitat de Manresa, la UPC, Joviat, Althaia, AMPANS i altres entitats de referència, «amb la voluntat d’actuar com un espai de trobada, coordinació i defensa dels interessos compartits del territori».
58.000 menús mensuals escolars
ERC i Junts també han situat la millora dels serveis públics com un dels eixos principals del mandat. En l’àmbit educatiu, s’ha destacat la revisió integral del servei de menjador escolar «amb nous criteris de qualitat, sostenibilitat i proximitat». Actualment, el Consell gestiona 29 menjadors escolars, amb uns 58.000 menús mensuals per a prop de 3.000 alumnes de 19 municipis.
També s’ha assegurat que s’ha avançat en l’eficiència dels serveis escolars, amb una reorganització de rutes de transport, «un seguiment més acurat de les places i una millora de la gestió dels ajuts individuals». Segons les dades facilitades, el curs 2024-2025 es van atorgar 5.477 ajuts de menjador, i aquest ja se n’han concedit 5.956.
Entre altres aspectes que s’han destacat en l’àmbit dels serveis, i molt concretament en el social, han estat una nova ordenança comarcal de prestacions socials «per homogeneïtzar criteris i garantir una atenció més equitativa als municipis»; un reforç dels equips de serveis socials bàsics; un nou model del Servei d’Intervenció Socioeducativa per atendre infants i adolescents de 0 a 18 anys i les seves famílies; o la consolidació del nou servei de teràpia familiar, que ha atès més de 60 famílies i ha realitzat prop de 1.000 sessions.
Foment de l'habitatge
Segons l’executiu comarcal, l’habitatge ha esdevingut una de les prioritats del mandat. I en aquest sentit ha afirmat que l’Oficina Local d’Habitatge del Bages s’ha consolidat com a servei de referència per als municipis de la comarca. Per refrendar-ho, hi ha posat dades: més de 17.600 atencions en l’últim any i més de 3,1 milions d’euros en ajuts socials i actuacions tècniques per a famílies. També s’ha elaborat el primer Estudi Comarcal d’Habitatge i un mapa interactiu de dades dels 30 municipis, que han de servir per orientar les polítiques públiques i consolidar l’Observatori Comarcal de l’Habitatge.
D’altra banda, s’ha avançat que el Consell també participa en una prova pilot per detectar i mobilitzar habitatges buits, «amb l’objectiu de facilitar als municipis eines tècniques i jurídiques per incrementar l’oferta residencial i donar resposta a una de les principals problemàtiques socials del territori».
En l’àmbit de dones i polítiques d’igualtat, s’ha reforçat l’atenció a les violències masclistes amb l’ampliació de l’equip del SIAD, que el 2025 ha atès 243 dones i ha realitzat 1.051 atencions. També s’ha avançat en l’actualització dels protocols contra les violències masclistes i sexuals, s’han dinamitzat punts liles i LGTBI en espais d’oci i s’ha treballat en la posada en marxa d’un pis d’urgència per a dones víctimes de violència masclista.
El Servei d’Atenció Integral a les persones LGTBI també s’ha consolidat a la comarca, amb més de 150 atencions, formació a professionals i municipis.
En l’àmbit de consum, el Consell ha gestionat 4.062 expedients durant el 2025, entre consultes, reclamacions i queixes, amb un pes destacat de les reclamacions vinculades al sector energètic i a les estafes bancàries.
Xarxes estratègiques
El mandat també ha permès avançar en àmbits que es consideren estratègics per al funcionament de la comarca com l’aigua, l’energia, la protecció civil, la indústria i el desenvolupament econòmic. Així, per exemple, s’ha exposat que s’han executat inversions per valor d’uns 2,5 milions d’euros en la millora de les instal·lacions comarcals d’abastament d’aigua potable en alta. Al sistema Bages Llobregat s’han construït dos nous dipòsits que afegeixen 3.250 m³ de reserva i multipliquen per quatre la capacitat existent, i també s’han fet millores en telecontrol, sensorització i eficiència energètica.
Turisme, Geoparc i projecció exterior
L’equip de govern del Consell valora que en aquests tres anys ha consolidat el turisme com una eina de projecció territorial, dinamització econòmica i reforç de la identitat del Bages. Com a exemples, s’ha referit al fet que s’ha reforçat la Ruta del Vi DO Pla de Bages, amb un increment del 22,9% dels visitants als cellers des de 2023, un augment del 89,1% de l’assistència als wine bars i un creixement del 481,5% dels esdeveniments enoturístics.
També que s’ha treballat per posicionar el Bages com a destinació vinculada a reunions, congressos i esdeveniments corporatius, i que s’ha consolidat el cicloturisme com una línia estratègica de turisme sostenible, actiu i de natura. Així, en l’últim any s’han incorporat, revisat i promocionat 25 rutes cicloturístiques, amb més de 350 quilòmetres pedalables.
Pel que fa al Geoparc de la Catalunya Central, el mandat ha estat marcat per la revalidació del reconeixement com a Geoparc Mundial de la Unesco per al període 2025-2028.
El Consell ha situat també l’impuls de l’ús social del català i la identitat compartida com a prioritats del mandat. La campanya «Digue-ho en català!» ha superat les 415.000 visualitzacions, ha arribat a 120 comerços i ha aconseguit 53 establiments adherits al programa Comerços Aprenents. També s’han destinat 70.000 euros a ampliar l’oferta de cursos de català i reduir les llistes d’espera.
«El Bages té talent, indústria, coneixement, municipis actius, entitats fortes i capacitat de lideratge. El repte és transformar tot aquest potencial en oportunitats, serveis i qualitat de vida per a tothom», ha destacat el president de l’ens, Eloi Hernàndez, que ha afirmat que «aquests tres anys hem fet avançar projectes, hem fet sentir la veu de la comarca i hem reforçat el paper del Consell. Ara cal continuar treballant perquè el Bages ocupi el lloc central que li correspon».
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