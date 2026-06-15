Els ajuntaments senyalitzaran que és perillós banyar-se al lloc on dissabte va morir un noi de 18 anys
Els Ajuntaments de Gaià i de Puig-Reig instal·laran cartells amb consells, i estudiaran la manera com podrien prohibir-hi el bany
Els Ajuntaments de Gaià i de Puig-Reig instal·laran cartells amb consells alertant de la perillositat de banyar-se al punt on dissabte va perdre la vida un jove de 18 anys veí de Navàs. La zona és un conegut espai de bany per als veïns de la zona i, fins i tot, a Gaià l'anomenen la platja. Però l'espai és immediatament sota la resclosa de l'Ametlla de la Merola, cosa que ho converteix en un indret perillós.
Per això, ambdós ajuntaments ja han anunciat que instal·laran senyalització indicant la perillositat de la zona. Malgrat això, pel moment no poden prohibir-hi el bany de manera directa, qüestió que volen comentar amb l'Agència Catalana de l'Aigua, i que haurien de coordinar amb l'empresa explotadora de la resclosa.
Consultada l'ACA, aquesta ha respost a aquest diari que "la competència seria nostra en cas que fos una infraestructura de la nostra titularitat, però la resclosa la gestiona una empresa per produir energia". En aquest sentit, l’ACA, "en el cas dels embassaments en els quals tenim la titularitat, allà està prohibit el bany en zones properes a la presa (hi ha cartells avisant de la prohibició i es disposa d’una sèrie de boies que marquen la zona per la qual no es pot passar). Només està permès el bany en alguns embassaments i en zones degudament senyalitzades".
Però "en cas que es vulgui prohibir el bany en un punt concret d’un riu, la competència és municipal. En el cas de l’Ametlla de Merola, la prohibició s’hauria de coordinar amb el titular de la infraestructura", segons la comunicació de l'Agència Catalana de l'Aigua.
El riu Llobregat fa de frontera natural entre els termes de Puig-Reig, a on pertany l'Ametlla de Merola, i de Gaià, on oficialment va ser trobat el cos del jove, el dissabte. Comparteixen el pont que travessa el riu i pel qual, segurament, va passar la colla del xicot que va morir dissabte. Ambdues alcaldesses, Eva Serra, de Puig-Reig, i Núria Casanovas, de Gaià, van ser presents al lloc dissabte mentre es feien les tasques de recerca i rescat del jove navassenc de 18 anys.
Serra deia que "majoritàriament, la gent accedeix per la banda de Gaià, perquè l'accés és molt més senzill que no pas per l'Ametlla". Però "tant és, posarem cartells avisant del perill. Ja n'hi ha més amunt, però ara caldrà senyalitzar aquest punt, també". Ara, pensa també que "cal tenir clar que sota una resclosa, no és un lloc segur per banyar-se".
En termes similars s'expressava Núria Casanovas, alcaldessa de Gaià, que recordava que "amb les pluges del Corpus, el riu ha canviat. Hi ha moltes branques i arbres enfonsats i el fons està remogut". Precisament aquest mateix matí, l'alcaldessa anava a repassar la llera del riu per detectar les destrosses causades per l'aiguat. Casanovas diu que "el noi no devia fer res dolent. Devia quedar-se enganxat a alguna branca enfonsada". Encara que reconeix que alguna gent "salta des de dalt de la resclosa, i això sí que és inconscient". Ara instal·laran cartells "avisant que el lloc és profund i que hi ha molts corrents", i esperaran a la reunió que mantindrà l'Ajuntament de Gaià amb l'ACA per a parlar del tema.
Accidents als rius
Els accidents de bany a rius i pantans són un trist clàssic de cada any, quan arriba el bon temps. A les comarques centrals, el darrer cas va ser l'abril de 2024, quan va morir un noi a la zona dels Tres Salts de Manresa.
El Departament d'Interior té penjada a la seva pàgina web una sèrie de consells per a fer més segur el bany en aigües interiors, entre els quals n'hi ha un de principal com és que si et banyes en rius, estanys, pantans i piscines no cal exposar-se a riscos innecessaris. Cal assegurar-se primer que estigui permès banyar-s'hi i que siguin llocs habilitats per fer-ho, fixar-se si hi ha cap cartell que adverteixi d'algun perill, i comprovar que a la zona hi ha cobertura de telèfon per si es té alguna emergència i cal avisar el 112.
A banda d'això, cal no sobrevalorar les pròpies aptituds per nedar, ni llançar-se mai de cap a l'aigua, si no es coneix la fondària, perquè es pot picar amb roques o branques submergides. Dins l'aigua, cal fer una atenció especial als remolins, que són molt freqüents als rius i als pantans, i anar amb compte amb els corrents d'aigua, ja que poden tenir molta força. Cal saber que si el corrent t'arrossega, no s'ha de nedar en contra sinó paral·lelament a la riba fins a sortir del corrent i després nedar fins a la vora.
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