Els Bombers rescaten una persona perduda a Montserrat
Un cop localitzada, els Bombers l'han conduït fins al camí del seu vehicle sana i estàlvia
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Manresa
Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest matí un home que s'havia perdut a Montserrat. La persona que s'ha rescatat, un home jove, ha avisat pels volts d'un quart de deu del matí que es trobava perdut.
Els Bombers han desplaçat dues dotacions a la canal del Moro de Montserrat, on el jove deia que es trobava. La localitzen després de descendir per pendents de roca i vegetació i els Bombers l’acompanyen amb la tècnica de la corda curta fins al seu vehicle per la canal d’Avellaners. La persona arriba sana i estàlvia al seu cotxe.
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