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Els Bombers rescaten una persona perduda a Montserrat

Un cop localitzada, els Bombers l'han conduït fins al camí del seu vehicle sana i estàlvia

Una imatge del rescat i de l'acompanyament que han fet els Bombers fins al vehicle de la persona

Una imatge del rescat i de l'acompanyament que han fet els Bombers fins al vehicle de la persona / Bombers de la Generalitat

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Eduard Font Badia

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest matí un home que s'havia perdut a Montserrat. La persona que s'ha rescatat, un home jove, ha avisat pels volts d'un quart de deu del matí que es trobava perdut.

Els Bombers han desplaçat dues dotacions a la canal del Moro de Montserrat, on el jove deia que es trobava. La localitzen després de descendir per pendents de roca i vegetació i els Bombers l’acompanyen amb la tècnica de la corda curta fins al seu vehicle per la canal d’Avellaners. La persona arriba sana i estàlvia al seu cotxe.

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