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Els membres del grup de teatre La Gralla de Sallent es retroben dècades després de la seva creació

Els membres de l'antic grup de teatre La Gralla a la trobada del passat diumenge

Els membres de l'antic grup de teatre La Gralla a la trobada del passat diumenge / Arxiu Particular

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Regió7

Sallent

Els integrants de l’antic grup de teatre sallentí La Gralla es van reunir el passat diumenge en un dinar a l’aeròdrom Camp de vol Pla de Bages, després de quasi cinquanta anys de la seva creació. El grup va néixer l’any 1979 gràcies a l’empenta de tot un seguit de joves que es van unir per fer teatre al municipi, tot i que molts d’ells no n’havien fet mai.

En els pròxims anys, van estrenar obres com ara «La cançó de les balances», «El petit príncep», «Berenàveu a les fosques», «Qüestió de nassos» o «Tartán dels micos».

Imatge d'una de les representacions que van dur a escena

Imatge d'una de les representacions que van dur a escena / Arxiu Particular

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Els membres del grup de teatre La Gralla de Sallent es retroben dècades després de la seva creació

Els membres del grup de teatre La Gralla de Sallent es retroben dècades després de la seva creació
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