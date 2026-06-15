Els membres del grup de teatre La Gralla de Sallent es retroben dècades després de la seva creació
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Regió7
Sallent
Els integrants de l’antic grup de teatre sallentí La Gralla es van reunir el passat diumenge en un dinar a l’aeròdrom Camp de vol Pla de Bages, després de quasi cinquanta anys de la seva creació. El grup va néixer l’any 1979 gràcies a l’empenta de tot un seguit de joves que es van unir per fer teatre al municipi, tot i que molts d’ells no n’havien fet mai.
En els pròxims anys, van estrenar obres com ara «La cançó de les balances», «El petit príncep», «Berenàveu a les fosques», «Qüestió de nassos» o «Tartán dels micos».
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