Endesa reforça la xarxa elèctrica de Sant Vicenç amb una inversió de més de 250.000 euros
Les obres inclouen dues noves anelles elèctriques i la substitució de cablejat subterrani per reforçar la qualitat i seguretat del servei
Endesa ha portat a terme diverses actuacions de renovació i millora de la xarxa elèctrica subterrània de mitjana tensió a Sant Vicenç de Castellet, amb una inversió superior als 250.000 euros. Les obres tenen com a objectiu, segons la companyia, reforçar la qualitat, la continuïtat i la seguretat del subministrament al municipi bagenc.
Segons ha detallat, els treballs que s’han fet han comportat enllaçar dues línies de mitjana tensió i crear el que tècnicament es coneix com una anella elèctrica. Es tracta de la connexió de dos centres de transformació (un situat al carrer del Pirineu, cantonada amb el de Mossèn Cinto Verdaguer, i l’altre del carrer d’Eduardo Peña) que possibilita que, en cas d’incidència o d’indisposició d’una de les línies principals, es pugui donar servei als clients afectats per vies alternatives per restablir més ràpidament potència i clients. Destaca que això repercuteix no només en una reducció del temps de reposició, sinó també en el fet que, en casos de treballs programats o manteniment de la xarxa, no serà necessària.
L’obra ha inclòs la construcció de rases per estendre una nova línia que interconnecta les ja existents, principalment en voreres, però també a calçada per travessar els carrers perpendiculars (carrer del Bisbe Perelló, carrer del Mar i el gir per arribar fins a la vorera del carrer d’Eduardo Peña).
A banda d’aquesta anella elèctrica, la companyia n’ha executat una altra per enllaçar dues línies de mitjana tensió mitjançant una perforació dirigida horitzontal per sota de les vies dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Per últim, Endesa ha fet una tercera actuació que ha consistit en la substitució de trams de cablejat de coure per nous cables d’alumini d’altes prestacions i de major secció, fet que permet augmentar-ne la capacitat de transport de la xarxa i modernitzar-la. Els treballs s’han dut a terme als carrers de Francesca Playà, de Pius XII, de Castellbell i el Vilar i de l’Enginyer Llansó, combinant trams en vorera, calçada i guals.
Segons destaca la companyia, el conjunt d’actuacions beneficia a gairebé 2.000 clients del municipi, «que veuran reforçat el seu subministrament elèctric i la capacitat de resposta en cas que es produeixi una eventual incidència».
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