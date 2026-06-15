Sant Joan de Vilatorrada serà la Ciutat Gegantera de Catalunya del 2027
L’esdeveniment central del món geganter tornarà al Bages després de la primera edició del 1985 a Sallent, i de la del 1990 que va tenir lloc a Manresa
Sant Joan de Vilatorrada es convertirà l’any que ve en la gran capital del món geganter. El municipi ha estat proclamat com a Ciutat Gegantera de Catalunya del 2027, i ja se’n coneixen les dates. La celebració principal serà els dies 10 i 11 de juliol, però l’objectiu del municipi amb aquest atorgament és organitzar activitats diverses en diferents dies relacionades amb el fet geganter i de promoció de la cultura popular. Aquesta celebració suposarà també la custòdia dels gegants de l’Agrupació, en Treball i na Cultura, les figures representatives de Catalunya (és a dir, la colla bagenca en serà la portadora), fins a la proclamació de la següent Ciutat Gegantera.
La proclamació va tenir lloc a Sant Feliu de Llobregat, durant el III Concurs Nacional de Balls de Gegants i després d’un període de votacions en línia. Finalment, Sant Joan de Vilatorrada va ser escollida per les colles geganteres d’arreu de Catalunya com la Ciutat Gegantera del 2027.
La previsió és que participin més de 60 colles geganteres a Sant Joan de Vilatorrada. El programa d’activitats encara està per confirmar, sent els dies 10 i 11 de juliol les dates principals de celebració de Sant Joan de Vilatorrada com a la 37ª Ciutat Gegantera de Catalunya. Però l’objectiu és celebrar la capitalitat gegantera amb una festa i també vol anar més enllà, posant el focus en el llegat que deixarà aquesta celebració i en el reconeixement del que significa ser-ne l’amfitrió.
Aquesta proclamació adquireix un valor simbòlic especial en suposar el retorn de la Ciutat Gegantera a la comarca del Bages després de 37 anys. Les últimes Ciutat Gegantera de la comarca van ser Sallent el 1985, que va organitzar la primera de totes, i Manresa el 1990, reforçant el paper del territori de les colles de la vocalia Bages-Berguedà dins el mapa geganter de Catalunya i recuperant una tradició que forma part de la seva identitat cultural.
Fonts de la colla gegantera santjoanenca han destacat que amb aquesta proclamació i aquest repte «Sant Joan de Vilatorrada vol contribuir activament a enfortir el món geganter, generant espais de trobada, intercanvi i creixement entre colles d’arreu del país». Així mateix, la candidatura vol esdevenir una oportunitat per generar un impacte positiu en el teixit econòmic local, promovent la participació activa del comerç, la restauració i els serveis del municipi.
Per la seva banda, Jordi Solernou, alcalde del municipi, assegura que «aquest projecte neix d’una voluntat clara: reforçar la cultura popular i tradicional catalana, i especialment el món geganter, com a eina de cohesió social, participació ciutadana i projecció cultural».
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