Usuaris del bus a Sallent es planten davant del col·lapse de la línia que sovint els deixa a terra
La Policia Local ha hagut d’intervenir aquest dilluns quan una desena de passatgers han pujat al vehicle, que ja ha arribat ple, i s’han negat a baixar en senyal de protesta
Indignats pel «col·lapse permanent» que diuen que pateix la línia de transport de bus entre Berga i Barcelona passant per Sallent, una desena de passatgers han protagonitzat aquest dilluns un acte de protesta en un dels vehicles quan ha fet parada a Sallent, i en què fins i tot ha intervingut la Policia Local.
Era l’autobús provinent de Berga i amb destinació a Barcelona que fa parada a Sallent a les 9.18 h del matí. Ha arribat «completament ple i sense cap plaça lliure disponible» per a la desena de persones que s’esperaven per pujar, assegura Mirella Cortès, una de les usuàries afectades i portaveu de la Plataforma pel transport públic de viatgers Sallent-Barcelona, que s’ha creat recentment per reclamar solucions als problemes de saturació de la línia. «És sistemàtic» assegura, i aquest dilluns els usuaris afectats han dit «prou!». Malgrat que no hi cabien, han decidit pujar i s’han negat a baixar quan el conductor els ho ha demanat indicant-los que s’esperessin al següent bus, que havia de passar al cap d’una hora. «La culpa no és seva, sinó de la companyia i de la Generalitat», sosté Cortès, «però n’estem farts i ja comença a ser hora que fem alguna acció de força. Els de Sallent també tenim dret a agafar el bus per anar al metge, a la universitat, o a treballar... i sempre tenim problemes pel col·lapse extraordinari que hi ha», lamenta.
Sense que hi hagi hagut aldarulls, la situació d’aquest matí s’allargava tant que finalment ha intervingut la Policia Local, que ha fet baixar els passatgers que no hi cabien, i els mateixos agents haurien trucat la companyia, que ha acabat enviant un autobús de reforç en cinc minuts.
Els usuaris afectats i la plataforma asseguren que aquesta situació es repeteix cada dilluns en aquest horari, i denuncien la falta de pressupost crònica que pateix la línia. Una situació, diuen, que s’agreuja per la decisió de la Secretaria de Mobilitat i Transports d’augmentar els autobusos directes de Berga a Barcelona perquè això, asseguren, fa que no hi hagi la flota suficient per garantir els vehicles de reforç quan el bus arriba ple a Sallent.
La plataforma recorda que des de fa un temps s’estan recollint les incidències que pateixen els usuaris de la línia i que s’estan enviant a la Generalitat. «Ens diuen que hi estan treballant, però la realitat és que nosaltres continuem igual», lamenta Cortès. L’última promesa amb possibilitats que la situació millori són els nous horaris que s’han d’implementar a partir de dilluns que ve, 22 de juny, però la plataforma no les té totes perquè «ni tan sols ens han passat la relació d’aquests horaris nous», es queixa Cortès. Sigui com sigui, «no podem estar sempre pendents de si tindrem lloc al bus o no. Ja n’hi ha prou! Estem farts que se’ns tracti com a viatgers de segona. La gent perd feines, classes i visites mèdiques perquè la Generalitat segueix prestant, mitjançant l’empresa ALSA, un servei absolutament deficitari», conclou la portaveu de la plataforma.
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