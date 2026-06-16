Aficionats als cubs de Rubik de tot el món competeixen aquest cap de setmana a Santpedor
El certamen internacional, que tindrà lloc aquest dissabte i diumenge a Cal Llovet, s'ha ampliat fins a 150 participants repartits en 12 categories
Regió7
Santpedor tornarà a reunir aquest cap de setmana del 20 i 21 de juny els principals jugadors de cub de Rubik catalans, però també d'arreu del món, en una nova edició (la tercera) del campionat Open Santpedor de Speedcubing. Enguany, el nombre de participants serà de 150, una de les xifres més altes de totes les competicions que es fan al país, i comptarà amb 12 categories, una més que en l’edició anterior.
La nova incorporació d'aquesta edició és la Fewest Moves Challenge, el Repte de Menys Moviments, que es considera la categoria intel·lectual o estratègica per excel·lència, tenint en compte que no es tracta de ser el més ràpid movent les mans, sinó el més eficient. L’objectiu és resoldre el cub de 3x3x3 utilitzant el menor nombre de moviments possible. Cada participant té 60 minuts per trobar la millor solució.
Precisament en aquesta categoria, Santpedor serà una de les seus del FMC World 2026, un campionat simultani que se celebra a tot el món i compta amb desenes de seus arreu del planeta. És per a això que, a Santpedor, es realitzarà aquesta categoria en horari nocturn.
La competició es desenvoluparà durant tot el cap de setmana a la Sala Cal Llovet i, com en les edicions anteriors, hi assistiran alguns dels millors speedcubers del país i representants de diferents nacionalitats.
La competició és Organitzada per l’Ajuntament de Santpedor i l’Associació Catalana de Speedcubing i compta amb el suport de Kube Kings i la llibreria El Timbaler.
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