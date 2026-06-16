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Estabilitzat l'incendi de rostolls en un camp segat a Sant Fruitós de Bages

Les flames han començat prop de l'Eix Transversal i han obligat a tallar un carril en sentit Lleida

El foc es veu des de diferents indrets

El foc es veu des de diferents indrets / Bombers de la Generalitat

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Eduard Font Badia

Manresa

Tretze dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat han aconseguit estabilitzar un incendi que s'ha declarat a les 13.46 hores a Sant Fruitós de Bages, molt a prop de l'Eix Transversal. Les flames, que han emès un intens fum que es podia veure des de diferents indrets, s'han declarat en un camp de rostolls segats a l'alçada del quilòmetre 137 de la C-25. El foc s'ha donat per estabilitzat a 1/4 de 4 de la tarda.

A aquest foc de vegetació agrícola hi han treballat 13 dotacions dels Bombers i tres unitats aèries. Un cop estabilitzat, els l'helicòpter bombarder i les dues avionetes de vigilància i atac s'han retirat.

Abans d'això, els Bombers han pogut confinar el flanc esquerre amb diverses passades de tractors de pagesos de la zona.

Malgrat l'espectacularitat, i gràcies al fet que no hi ha altres focs simultanis a Catalunya, els Bombers ja preveien des d'un primer moment que no agafaria forta extensió, a causa de les condicions del lloc, i a la llunyania de la massa forestal.

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