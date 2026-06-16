ERC Bages destaca inversions per valor de 5,6 milions d’euros en 12 municipis de la comarca
La formació atribueix les actuacions a l’acord de pressupostos amb la Generalitat i a les modificacions de crèdit negociades pels republicans
Amb aquest import s'impulsaran 13 projectes a la comarca
Regió7
Esquerra Republicana del Bages ha reivindicat les inversions que, segons la formació, s’han aconseguit per a la comarca en el marc de l’acord pressupostari amb el Govern de la Generalitat i de les modificacions de crèdit negociades pels republicans. Segons ERC, el conjunt d’actuacions suma 5.662.323,09 euros i permetrà impulsar 13 projectes en 12 municipis del Bages.
La federació comarcal d’ERC assegura que aquest acord “tradueix la negociació política en projectes concrets, útils i repartits pel territori”. Els republicans sostenen que les actuacions incorporades donen resposta a necessitats de la comarca en àmbits com la millora dels serveis públics i de l’atenció primària, la rehabilitació d’habitatge, la renovació d’equipaments municipals, la millora de l’espai públic, la preservació del patrimoni i l’impuls de sòl industrial.
Entre les inversions destacades per ERC hi ha la construcció del nou centre d’assistència primària de Balsareny, amb una dotació d’1,3 milions d’euros; la rehabilitació d’un edifici al barri de la Coromina de Cardona per destinar-lo a habitatge, amb una inversió de 778.500 euros, i el desenvolupament del polígon industrial Pont Nou II de Manresa, que rebrà 800.000 euros.
La formació també posa en relleu els 600.000 euros destinats a l’asfaltatge de diversos carrers de Sallent; els 450.000 euros per al canvi de gespa del camp de futbol de Santpedor; els 360.000 euros per a la reforma dels vestuaris de la zona esportiva municipal de Castellbell i el Vilar, i els 299.578 euros per a la reordenació del nucli de Fals i la definició d’un nou espai públic d’ús comunitari a Fonollosa. Segons ERC, aquest darrer projecte ja està executat i permetrà recuperar la inversió realitzada.
ERC Bages destaca que una part important de les actuacions beneficiaran municipis petits i mitjans de la comarca, un fet que, segons la formació, reflecteix la seva aposta per la cohesió territorial. “Quan parlem de cohesió territorial no parlem d’un concepte abstracte. Parlem de consultoris, carrers, centres cívics, habitatge, patrimoni, equipaments esportius i espais comunitaris als pobles i ciutats del Bages”, assenyalen des del partit.
El paquet d’inversions inclou igualment 230.000 euros per a la remodelació i adequació de la Casa Prat de Gaià com a centre d’interpretació de la història i de l’activitat agrícola, forestal i ramadera; 218.154,50 euros per al condicionament i l’energització del centre cívic La Fàbrica de Mura; 259.343,54 euros per al projecte de reurbanització de la plaça del General Prim de Navarcles; 200.000 euros per a la cobertura de la pista polivalent de la zona d’equipaments de Cal Badia de Cardona; 117.000 euros per a l’electrificació del conjunt monumental de Coaner, a Sant Mateu de Bages, i 49.747,05 euros per a la construcció del Viver d’Entitats de Callús.
Segons ERC Bages, aquestes inversions evidencien que la negociació pressupostària “ha de servir per millorar la vida quotidiana de la gent i donar resposta a demandes que sovint fa anys que els municipis tenen sobre la taula”. En aquest sentit, els republicans reivindiquen el paper dels grups municipals, les alcaldies i els equips locals d’Esquerra en la detecció de necessitats, la defensa de projectes i el seu trasllat als espais de negociació nacional.
Relació de projectes incorporats
- Balsareny: nou centre d’assistència primària, 1.300.000 €
- Callús: construcció del Viver d’Entitats, 49.747,05 €
- Cardona: cobertura de la pista polivalent de Cal Badia, 200.000 € i rehabilitació d’un edifici al barri de la Coromina per a habitatge, 778.500 €
- Castellbell i el Vilar: reforma dels vestuaris de la zona esportiva municipal, 360.000 €
- Fonollosa: reordenació del nucli de Fals i nou espai públic comunitari, 299.578 €
- Gaià: remodelació i adequació de la Casa Prat, 230.000 €
- Manresa: desenvolupament del polígon industrial Pont Nou II, 800.000 €
- Mura: condicionament i energització del centre cívic La Fàbrica, 218.154,50 €
- Navarcles: reurbanització de la plaça del General Prim, 259.343,54 €
- Sallent: asfaltatge de diversos carrers, 600.000 €
- Sant Mateu de Bages: electrificació del conjunt monumental de Coaner, 117.000 €
- Santpedor: canvi de gespa del camp de futbol, 450.000 €
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