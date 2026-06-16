El Govern invertirà més de cent milions a la Catalunya Central amb el nou pressupost
Els comptes del 2026 que ha d’aprovar la Generalitat destinaran al territori quasi la meitat de les partides a millores en carreteres i ferrocarrils
Es preveuen més de 4 milions en ajuts directes als Ajuntaments
La Catalunya Central rebrà 107,2 milions d’euros en inversions de la Generalitat aquest 2026. Així ho contemplen els pressupostos pendents d’aprovar que ha elaborat l’executiu i que aquest dimarts s'han donat a conèixer amb les partides desglossades per al territori, que inclou les comarques del Bages, Berguedà, Lluçanès, Moianès i Solsonès, així com Osona i una part de l’Anoia. Uns comptes que s’han elaborat «pensant en les demandes que ens han fet arribar els municipis perquè s’han treballat de la mà dels ajuntaments», apuntava la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, durant la presentació.
Els nous pressupostos s’eleven a un total de 49.162 milions d’euros per al conjunt de Catalunya, que suposen un increment de 9.126 milions (el 22,8 %) respecte als últims comptes aprovats, els del 2023. Les inversions pugen a 4.146 milions d’euros, i a les comarques centrals incideixen especialment en la xarxa de carreteres i la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb pràcticament la meitat dels 107 milions d’inversió al territori.
En concret, a aquesta àrea es destinaran 47,2 milions, dels quals destaquen els 11,6 en conservació i obres d’emergència al conjunt de la xarxa viària, els 8,6 milions en reformes a la línia Llobregat-Anoia de FGC, o els 7,3 milions de conservacions de ferms de carreteres. Quant a projectes més concrets, es preveuen 5,9 milions per a l’eixamplament i millora de la B-420 entre Navès i l’Espunyola, els 2,1 en obres a la C-16 entre Berga i Bagà, o els 0,8 per al reestudi de la carretera C-55 entre Castellbell i Manresa, que ha d’estar desdoblada el 2030.
Una altra partida important, de 19,6 milions, serà per al col·lector de salmorres entre Cardona i Abrera, on ja s’està intervenint.
Una aposta pels equipaments
Els equipaments, especialment sanitaris i d’emergències, també ocupen un lloc destacat en les inversions previstes.
En aquest àmbit, l’hospital Sant Bernabé de Berga rebrà 2,4 milions d’euros per a millores (i s’hi haurien de sumar 3,1 milions més per a la rehabilitació i millora de l’eficiència energètica). També es contemplen partides per als CAP de Sant Fruitós (que s’acaba d’inaugurar), Santpedor, Balsareny i Vallcebre. Pel que fa a equipaments més de caire institucional, s’invertiran 8 milions per a la nova seu de la delegació del Govern a Manresa, 4,1 milions per al nou edifici tècnic de la regió d’Emergències a Sant Fruitós, i 1,3 milions per al nou Parc de Bombers de Manresa.
Quant als centres educatius, es destinaran 1,8 milions a l’ampliació de l’institut-escola de Castellterçol, i 1 milió per a millores en centres d’Oló, Berga, Balsareny, Castellbell o Avià, entre altres. El sector educatiu també rebrà diners per a instal·lacions fotovoltaiques, en concret, 0,6 milions, si bé no s’especifica en quins centres. En aquest aspecte, també s’invertirà a la Central Hidroelèctrica Reversible de la Baells (1,47 milions), i al parc de Bombers de Solsona.
Altres petites ajudes
Al paquet d’inversions ara pressupostat també s’hi han d’afegir els ajuts directes a les poblacions, que en el cas de les comarques de la Catalunya Central s’eleven a un total de 4.134.852,48 euros.
També afecten bàsicament l’urbanisme i els equipaments, si bé destaca una partida de 800.000 euros per al polígon del Pont Nou II de Manresa. Entre la resta de propostes, destaquen 700.000 per asfaltar carrers de Sallent, 300.000 euros per al pont d’accés al polígon La Pobla de Súria, o els 250.000 per condicionar la travessera de la C-26 a Borredà. Quant a equipaments, es preveuen 450.000 euros per canviar la gespa del camp de futbol de Santpedor, 360.000 per reformar els vestidors de la zona esportiva de Castellbell, o els prop de 300.000 per reordenar el nucli de Fals i definir un nou espai públic a Fonollosa, entre altres.
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