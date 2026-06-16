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Un joc impulsat des del Bages repta a trobar 5.000 euros enterrats per Catalunya

La proposta, que desenvolupa l’empresa Gaudire, amb seu a Sant Fruitós, arrenca aquest dimecres i donarà pistes setmanals perquè els participants descobreixin la ubicació exacta de dos tresors amagats

Membres de l'equip Gaudire

Membres de l'equip Gaudire / Arxiu particular

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Jordi Escudé

Jordi Escudé

Sant Fruitós de Bages

Descobrir el lloc exacte on s’amaguen dos tresors reals enterrats en algun indret de Catalunya i emportar-se el premi que contenen. És el repte que l’empresa bagenca Gaudire, especialitzada en jocs participatius amb tecnologia, proposa per a aquest estiu en la quarta edició del Joc del Tresor, i que convida a guanyar fins a 5.000 euros repartits entre els dos premis: 3.500 per a qui trobi el tresor d’or, i 1.500 per a qui descobreixi el tresor de plata.

Enguany, Gaudire s’encarrega de l’organització i el desenvolupament del projecte, que està pensat per jugar en equips d’un màxim de 6 individus i obert a qualsevol persona, tot i que els menors de 14 anys hauran de jugar amb un equip en què hi hagi el pare, la mare o el tutor. Per participar-hi, cal comprar un passi de joc de 8 euros a la web www.eljocdeltresor.cat, i l’aventura s’activarà aquest dimecres, a les 5 de la tarda, amb una primera pista que ajudi a localitzar els tresors, tot i que les inscripcions seran obertes fins l’1 de setembre. A partir d’aquí, les persones participants aniran rebent una nova pista per correu electrònic cada diumenge al matí, i qui s’apunti al llarg de l’estiu amb el joc ja començat, rebrà, de cop, totes les pistes que s’hagin donat fins al moment.

Es tracta d’un joc d’enginy, amb «una experiència que combina lògica, observació, cultura general i treball en grup», expliquen des de Gaudire. Són quatre requisits que, juntament amb el debat entre els membres de cada equip, els ajudaran a descobrir les ubicacions exactes dels tresors que, segons l’organització, estan enterrats en indrets segurs i accessibles, sense que els participants hagin de córrer cap risc.

Quan un equip cregui que té algun dels tresors localitzats, s’haurà de desplaçar fins al lloc i comprovar si hi ha la creu amb el logotip del joc. Si és així, caldrà desenterrar el tresor, fer fotos i vídeos per deixar-ne constància, i quedar-se al lloc fins haver-se posat en contacte amb l’organització a través de les indicacions que hi haurà dins de la caixa.

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En aquest context, el Joc del Tresor està pensat perquè duri entre 2 i 3 mesos, tot i que no té una data exacta de finalització, sinó que dependrà del moment en què els tresors siguin descoberts.

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