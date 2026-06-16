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L’actual regidora Montserrat Noguera serà la candidata del PSC a Monistrol de Montserrat

A les eleccions del 2023 anava de número 2, però ara exerceix en solitari la representació del partit al ple municipal

Montserrat Noguera amb Salvador Illa en un congrés del PSC

Montserrat Noguera amb Salvador Illa en un congrés del PSC / PSC

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David Bricollé

David Bricollé

Monistrol de Montserrat

Montserrat Noguera, actual regidora del PSC a l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat, serà qui encapçalarà la llista socialista al municipi a les pròximes eleccions municipals, que tindran lloc el maig del 2027. A les del 2023, Noguera anava com a número 2 en una candidatura que encapçalava Eva Santana.

Nascuda a Monistrol ara fa 54 anys, ha viscut sempre al poble, i d’aquí el seu interès en representar el PSC, a l’actual i futur consistori. Actualment, n’és l’única regidora, motiu pel qual subratlla que el seu objectiu és ampliar notablement la representació, «fins al punt de ser indispensables a l’hora de conformar el pròxim equip de govern». El PSC és actualment un dels grups de l’oposició, en un consistori que govern en minoria i en solitari el grup municipal del Partit Popular de l’alcaldessa Núria Carreras.

Montserrat Noguera una trajectòria professional de 30 anys en una empresa del sector de l’automoció. És delegada de personal en representació de la UGT i durant 15 anys ha presidit el comitè d’empresa, liderant processos de negociació col·lectiva i dissenyant estratègies d’acció sindical.

Fa unes setmanes va iniciar la confecció de la candidatura, així com l’elaboració del programa amb el qual es presentarà. En l'àmbit polític, forma part de l’executiva de la Federació XI del PSC (Bages, Berguedà i Solsonès).

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La formació destaca que «la llarga trajectòria sindical, unida a l’àmplia experiència política i el gran coneixement de la realitat del poble, li permet encapçalar una candidatura que tindrà un programa electoral ampli, ambiciós i clarament progressista».

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