L'autor de la ganivetada del crim de Callús diu que es pensava que treien la víctima de la casa per dur-lo a curar
En cap moment ha negat que va ser l'autor de l'apunyalament, que atribueix al fet d'estar "fora de sí i borratxo"
El judici per la mort de Sambaye Koita, el jove de 28 anys que va ser trobat mort el febrer de 2024 a Callús, arriba a la seva fi amb la declaració dels acusats. Ha quedat clar en les declaracions de tots que aquell 11 de febrer de 2024 un d'ells i la víctima van anar des de Sant Vicenç de Castellet fins a Callús, al pis del passeig Anselm Clavé on van passar els fets, i on residien altres dos dels acusats.
Allà, després de beure's una ampolla de whisky mà a mà entre un dels acusats i la víctima, va començar una discussió, segons ha reconegut el primer a declarar, que ha estat el presumpte autor material de la ganivetada que va patir el jove al costat esquerre, fet que ha admès des del primer moment. L'acusat, que només ha respost a les preguntes del seu advocat, ha dit que van "beure molt whisky, i quan al cap de dues hores el Samba va fer un brindis per "les putes de les dones", vaig perdre el control, perquè sabia que anava per la meva neboda, de la qual jo estava enamorat". "El Samba va trenar el got de vidre conra el terra, i jo", reconeix que va agafar un ganivet de la cuina i li va clavar. Immediatament, un altre dels acusats, l'únic dels quatre al qual només acusa la fiscalia, se'n va endur la víctima al lavabo. Allà van entrar altres dos dels acusats, la dona i el seu fill, i el van treure de la casa, sense que el presumpte autor de la ganivetada digués res. "Estava fora de mi, no pensava, i fins al cap d'una bona estona no vaig reaccionar".
Per la seva banda, l'acusat al qual només culpa la fiscalia, ha explicat que "quan se'n van endur el Samba fora de la casa va ser perquè la discussió no seguís, i jo pensava que el duien a curar". Però quan van tornar, ja ens van explicar que l'havien hagut de "treure del cotxe per la força. Van dir que el van picar fins i tot amb la cadireta del nen". Ell diu que "era l'únic que patia pel Samba, no sabia res d'ell i no podia trobar-lo per telèfon".
Després ha estat el torn d'un dels acusats de treure la víctima de la casa. El noi ha dit que el "vaig acompanyar al meu cotxe, va sortir pel seu propi peu, i el vam acompanyar amb la meva mare a un descampat al costat de l'Ajuntament de Callús". Segons l'acusat, quan el van deixar "ens va dir que ara trucaria per demanar ajuda", i per això, no s'explica "com és que va acabar mort a tocar del riu". La seva mare, la darrera de les acusades, no ha volgut prestar declaració ni a les acusacions ni a les defenses.
Hores d'ara, el judici s'ha aturat, a l'espera que la fiscalia i algunes de les parts, reformulin els escrits de conclusions.
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