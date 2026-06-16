L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
Sílvia Caballol ha organitzat la trobada per al cap de setmana de Tots Sants i serà primera activitat religiosa pública des que va deixar la mitra l'agost del 2021
El bisbe Xavier Novell, que va abandonar el bisbat de Solsona i el treball eclesiàstic públic quan va decidir viure amb matrimoni amb la psicòloga i escriptora surienca Sílvia Caballol (agost del 2021) tornarà a "evangelitzar", com explica la mateixa Caballol. Ho farà des d'un àmbit privat, amb la mateixa Caballol i altres professionals i religiosos, en un recés espiritual en un lloc que encara no s'ha fet públic, perquè aquest grup ha tingut molts problemes per poder-ho fer en llocs vinculats a l'Església. "Hem tingut molt boicot per part de l'episcopat espanyol, ens han vetat en cases d'espiritualitat i en monestirs". Sílvia Caballol, esposa del bisbe emèrit de Solsona, Xavier Novell, assegura que s'han trobat amb moltes dificultats quan han buscat un espai per dur a terme un recés de tipus religiós i de creixement personal amb el seu home entre les persones que impartien les xerrades.
"És un treball del vessant humà des de la religió", explica Caballol. Preserva la identitat d'algunes de les persones que s'hi implicaran perquè no rebin pressions. Entre d'altres, en declaracions a Catalunya Ràdio, la psicòloga surienca assegura que ha trobat la negativa dels monestirs de Poblet i de la casa d'Espiritualitat del Miracle, per la negativa dels bisbes de cada diòcesi. "A Poblet, l'abat, amb qui havíem parlat, ens va respondre que "el bisbe no ho veu". Una resposta similar a la que van rebre del Miracle, respecte del bisbe de Solsona.
Caballol ha explicat que "ja tenim tot el projecte tancat i les dinàmiques fetes, el lloc i la data, que serà el cap de setmana de Tots Sants, de divendres a dissabte. Tot i que Caballol assegura que Novell "no vol res per a ell", "no ho podem fer de franc", un fet que respon a la necessitat de pagar alguns professionals i d'assumir els lloguers i els menjars del lloc on es du a terme.
"És un paio valent i d'idees molt fermes", assegura Caballol parlant de Xavier Novell, però afirma que "no sé de què tenen por. És una persona que pot ajudar i que ells saben que té un do". I insta les institucions religioses del país perquè tancar la porta "ho sento, però això no és catòlic".
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